Claudia Große-Leege gibt VBKI-Geschäftsführung ab

Berlin. Das hatte wohl niemand erwartet: Nach nur zwei Jahren muss sich der Verein Berliner Kaufleute und Industrieller (VBKI) eine neue Geschäftsführung suchen, wie der Verein in einer Mitteilung an die Presse am Freitag bekannt gab. Claudia Große-Leege verlasse den VBKI zum Jahresende aus persönlichen Gründen. Die Regelung ihrer Nachfolge sei bereits weit vorangeschritten und werde im Laufe des Sommers bekannt gegeben.

Claudia Große-Leege war beim VBKI seit 141 Jahren die erste Frau auf dieser wichtigen Position. „Das gesamte Präsidium bedauert sehr, dass Claudia Große-Leege den VBKI verlassen wird“, erklärt VBKI-Präsident Markus Voigt. Sie habe die Geschäftsführung coronabedingt in einer schwierigen Phase übernommen und zwei Jahre lang mit viel Energie und großem Engagement die Geschicke des Vereins geprägt und den VBKI erfolgreich weiterentwickelt.

„Ihr Wunsch, die Geschäftsführung aus privaten Gründen zu verlassen, erfüllt uns mit großem Respekt. Wir wissen, dass ihr diese Entscheidung nicht leichtgefallen ist“, so Voigt weiter.

Claudia Große-Leege hatte im Oktober 2020 die Geschäftsführung des VBKI übernommen. Zum 1. Januar 2021 hatte sie die alleinige Geschäftsführung von Udo Marin übernommen, der sich nach 20 Jahren in den Ruhestand verabschiedet hatte. Die Ökonomin war zuvor Geschäftsführerin des Verbandes deutscher Unternehmerinnen (VdU).

Pflege der Eltern steht nun im Vordergrund

In der Mitteilung gibt die 54-Jährige auch die Gründe für ihre Ausscheiden bekannt. „Früher als geplant ist die Zeit gekommen, diesen Traumjob gegen die Pflege der Eltern einzutauschen“, so Claudia Große-Leege, die ihre Eltern bereits aus der Nähe von Bremen zu sich nach Berlin geholt hat, wie sie der Berliner Morgenpost verriet. Ihre Eltern hätten sie ihr Leben lang unterstützt, als Einzelkind sei es für sie eine Selbstverständlichkeit, diese Fürsorge nun zurückzugeben. Der VBKI sei eine starke und einflussreiche Institution in Berlin. „Nach zwei inspirierenden Jahren beim VBKI hätte ich mich gerne weiterhin mit der gewohnten Intensität und Freude auf die Belange des Vereins konzentriert“, dies sei allerdings aufgrund der Pflegebedürftigkeit ihrer Eltern nicht möglich.

Der 1879 gegründete VBKI zählt zu den ältesten Wirtschaftsinstitutionen in Deutschland. Mit seinen 2300 Mitgliedern ist der Verein eines der wichtigsten Netzwerke der Berliner Wirtschaft.