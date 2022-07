Delivery Hero will vor allem Profitabilität verbessern

Berlin. Der Essenslieferdienst Delivery Hero setzt im laufenden Jahr stärker auf die Verbesserung seiner Profitabilität und hebt die Ergebnisprognose an. Dennoch rechnet das Unternehmen weiter mit einem Verlust. Der Fehlbetrag vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Sondereffekten (bereinigtes Ebitda) dürfte sich auf 0,9 bis 1,0 Prozent des Bruttowarenwerts belaufen, teilte Delivery Hero am Freitag in Berlin mit. Bislang war der Konzern von minus 1 bis minus 1,2 Prozent ausgegangen. Die Prognose für den Bruttowarenwert reduzierte der Konzern allerdings. Die in den letzten Monaten arg gebeutelte Aktie sprang daraufhin um 12 Prozent in die Höhe.

