Wolken, Sonne und Regenschauer in Berlin und Brandenburg

Potsdam/Berlin (dpa/bb). Ein Mix aus Wolken, Sonne und Regenschauern erwartet die Menschen aus Berlin und Brandenburg am Wochenende. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Potsdam mitteilte, löst sich die anfängliche Bewölkung am Freitag bis zum Nachmittag auf und es wird heiter und meist trocken. Die Temperaturen steigen demnach auf 24 Grad Celsius im Norden, auf 27 Grad in Berlin und auf bis zu 30 Grad in der Niederlausitz.

In der Nacht ziehen Schauer und Gewitter auf. Die Temperaturen gehen auf 17 bis 12 Grad zurück. Die Niederschläge ziehen am Samstagnachmittag ostwärts ab und der Himmel zeigt sich am Abend teils wolkenlos. Die Temperaturen erreichen 22 bis 26 Grad. Der Sonntag wird der Vorhersage zufolge verbreitet heiter und trocken. Die Luft erwärmt sich auf 25 bis 29 Grad.

