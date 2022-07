Clanmitglieder schweigen vor Gericht

Fünf Männer aus dem Berliner Clanmilieu, die einen Mann überwältigt, bedroht, festgehalten und Geld von ihm erpresst haben sollen, stehen seit Donnerstag vor dem Berliner Landgericht. Dabei erklärten ihre Verteidiger zum Auftakt, dass sich ihre Mandanten zunächst nicht zu den Vorwürfen äußern würden. Den Angeklagten, die nach Auffassung der Staatsanwaltschaft als Bande agierten, wird unter anderem erpresserischer Menschenraub, schwere räuberische Erpressung, Bedrohung und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.

Die fünf Männer, 28, 27, 22 und zweimal 21 Jahre alt, haben laut Anklage geplant, „zukünftig eine Vielzahl von Straftaten zu begehen“. Dazu hätten sie sich vermutlich mit weiteren Personen zusammengeschlossen. Im Prozess geht es jedoch um einen konkreten Vorfall vom Abend des 29. Dezember 2021. Damals sollen sie einen Mann zu einem Wohnhaus nach Schöneberg gelockt und ihn dann gezwungen haben, mit in die Wohnung zu gehen. Dort sollen sie das Opfer geschlagen, getreten, mit Messern bedroht und zur Begleichung angeblicher Schulden seines Bruders in Höhe von 30.000 Euro aufgefordert haben. Der Mann würde sonst „die Wohnung nicht lebend verlassen“, sollen die Täter laut Anklage gedroht haben. Der 27-jährige Beschuldigte soll dabei mit einem Holzstück auf das Opfer eingeschlagen haben, während es von den anderen festgehalten worden sei.

Opfer erlitt Prellungen und ein Schleudertrauma

Der Mann erlitt dadurch mehrere Prellungen, Hämatome sowie ein Schleudertrauma. Er durfte gehen, nachdem seine Freundin 19.000 Euro vorbeibrachte. Die Angeklagten wurden knapp drei Monate später im März bei einer Razzia festgenommen. Die Fahnder durchsuchten damals sieben Wohnungen und andere Räume in verschiedenen Stadtteilen. An den Maßnahmen waren 130 Polizisten beteiligt, darunter auch Spezialeinsatzkommandos (SEK). Vier Angeklagte aus einer bekannten arabischstämmigen Großfamilie C. befinden sich seitdem in Untersuchungshaft. Der Prozess wird am 25. Juli fortgesetzt.

Der Vorwurf erinnert dabei ein wenig an die Anklage im Prozess gegen Arafat Abou-Chaker – Oberhaupt eines anderen Clans. Er und drei seiner Brüder stehen seit knapp zwei Jahren vor dem Berliner Landgericht, weil sie den Rapper Bushido entführt, festgehalten und geschlagen haben sollen. Dabei sollen sie einen Betrag in Millionenhöhe als Abfindung von dem Musiker gefordert haben. Bushido und die Abou-Chakers waren lange geschäftlich verbunden, bis der Rapper die Beziehung beendete. Das Gericht ließ jedoch zuletzt durchscheinen, dass es keine substanziellen Anhaltspunkte sehe, die die Vorwürfe gegen die Abou-Chakers beweisen.