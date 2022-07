Forscher der TU Berlin wollen Eis ohne Zucker herstellen

Berlin. Bei den hochsommerlichen Temperaturen haben die Eisläden in der Stadt Hochkonjunktur. Berliner und ihre Gäste stehen Schlange, um sich eine Erfrischung in Form einer Eiskugel zu gönnen. Doch bei Ernährungsbewussten meldet sich auch sofort das schlechte Gewissen angesichts der süßen Kalorienbombe. In 100 Gramm Eis sind zwischen 20 und 30 Gramm Zucker. Eine Kugel wiegt um die 50 Gramm. Genuss ohne Reue – das ist das Ziel eines Forschungsteam der Technischen Universität Berlin (TU) und des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT).

Die Lebensmitteltechnologen und Lebensmittelchemiker wollen ein Eis herstellen, das völlig ohne Zucker auskommt. Dafür muss ein Ersatzstoff gefunden werden. Die Wissenschaftler experimentieren derzeit zum Beispiel mit Reststoffen, die bei der Herstellung von Saft übrig bleiben. „Zucker süßt das Speiseeis nicht nur“, sagt Professor Stephan Drusch, der an der TU das Fachgebiet Lebensmitteltechnologie und -materialwissenschaften leitet. Er spiele auch eine Rolle für die Struktur und die Cremigkeit von Speiseeis. Werde der Zucker reduziert, verändere sich auch das Gefühl von Eis im Mund. Die Herausforderung des Forschungsteams ist es nun, dass das gesündere Eis auch vom Konsumenten akzeptiert wird.

Bei der Entwicklung eines Ersatzstoffes für den Zucker muss daher eine ähnlich cremige Textur herauskommen, wie sie die Verbraucher erwarten. Eine mögliche Lösung vermuten die Wissenschaftler beider Einrichtungen in Ballaststoffen, die bei der Lebensmittelherstellung als Restprodukte abfallen.

Reste von Erbsen, Karotten und Früchten als Ersatzstoff

So könnte der Umbau von Kohlehydraten aus Resten von Erbsen, Karotten und Früchten den Zuckergehalt im Eis reduzieren und das cremige und frische Gefühl im Mund erhalten. Die unlöslichen Fasermaterialien bleiben im Topf oder in der Maschine, wenn Saft gepresst wird. Diese Bestandteile sollen nun in dem vom Stifterverband der Deutsche Wissenschaft geförderten Projekt durch biologische und physikalische Verfahren so modifiziert werden, dass sich ihre Eigenschaften verändern. „Es ist bereits bekannt, dass derartige Materialien über eine verbesserte Wasserbindung die Struktur und das Mundgefühl verschiedener Lebensmittel positiv beeinflussen können und auf diese Weise eine Reduktion von Zucker ermöglichen“, so Stephan Drusch.

Aufgabe ist es jetzt, pflanzliche Nebenprodukte für den Einsatz in Speiseeis nutzbar zu machen. Denn jedes Fasermaterial besitzt eine andere Eigenschaft und muss angepasst werden. Außerdem will die Arbeitsgruppe an der TU möglichst viele pflanzliche Nebenprodukte für den Einsatz in Speiseeis nutzbar machen. Indem die Reststoffe der Lebensmittelindustrie weiter verwendet werden, könnten auch Abfälle vermieden werden, so die Auffassung der Forscher.

Am Ende aber hat auch der Verbraucher etwas davon: Das Eis sei gesünder, wenn der Zucker reduziert und durch Ballaststoffe ersetzt werde, so die Forscher.