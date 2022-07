Asylverfahren vor Berliner Gerichten dauern länger denn je

Berlin. Bei den Asylverfahren hat das Berliner Verwaltungsgericht (VG) weiter deutlich mehr auf der Soll- als auf der Habenseite. Mit Stand vom 30. Juni stehen 7513 unerledigte Verfahren den 3184 erledigten gegenüber. Das geht aus einer noch nicht veröffentlichten Antwort der Senatsjustizverwaltung auf eine Anfrage der FDP-Abgeordneten Maren Jasper-Winter hervor. Damit ist die Zahl der noch nicht bearbeiteten Klagen zwar weiter zurückgegangen, sie nehmen jedoch immer mehr Zeit in Anspruch.

Die durchschnittliche Verfahrensdauer ist mit 27,5 Monaten auf den höchsten Wert der vergangenen zehn Jahre gestiegen. Gleiches gilt für das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (OVG), wo es derzeit 11,1 Monate bis zur Entscheidung in den Berufungsverfahren dauert. „Das ist ein unhaltbarer Zustand“, kritisiert Jasper-Winter. „Es muss unser Anspruch sein, Betroffenen schnell Gewissheit zu geben.“ Selbst während der Flüchtlingskrise 2015 bis 2017 seien die Verfahren rascher bearbeitet worden. Tatsächlich lag die Durchschnittsdauer während dieser Zeit bei 6,1 bis 8,6 Monaten am VG und 4,5 bis sechs Monaten am OVG.

Warum die Verfahren immer länger dauern, geht aus der Antwort auf den ersten Blick nicht hervor. Die Zahl der Klagen liegt seit 2018 zwischen jährlich 3500 und 4500. (2022 bis 30. Juni: 2119). Im ersten Halbjahr waren am VG rund 45 Richterinnen und Richter mit Asylsachen betraut, am OVG sechs – in beiden Fällen damit eher mehr als in den vergangenen Jahren.

Rund 5500 aktuelle Verfahren stammen aus dem Jahr 2019 oder früher

Der Grund liege in der hohen Zahl der Klagen, die ab 2016 eingingen, erklärt Martin Kröger, Sprecher der Justizverwaltung. Die Zahl stieg von 1376 im Jahr 2015 auf 8122 im folgenden und 11.910 im Jahr 2017. Aktuell seien noch rund 5500 der rund 7500 Verfahren aus dem Jahr 2019 und älter, so Kröger weiter. „Im Schnitt kann das Verwaltungsgericht 1000 dieser Altverfahren im Jahr abarbeiten.“

Für die FDP-Politikerin Jasper-Winter steht dabei fest, dass es dringend mehr Richterinnen und Richter sowie Personal und Infrastruktur brauche, um die Verfahren zügiger abzuarbeiten. „Insofern ist es unverständlich, warum es trotz offensichtlicher Überlastung kaum unbesetzte Stellen am Verwaltungsgericht gibt.“ Tatsächlich sind am VG derzeit drei und am OVG eine Stelle unbesetzt.

Für die Asylsuchenden sei das schlicht unzumutbar, dass sie nach den ohnehin bereits langwierigen Asylverfahren „über zwei Jahre auf eine Entscheidung warten müssen, von der die eigene Aufenthaltserlaubnis, die berufliche Perspektive oder auch eine Familienzusammenführung abhängen”, so Jasper-Winter weiter. In diesem Zusammenhang bräuchte es auch ein Einwanderungsgesetz, das bürokratische Hürden abbaut und den Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtert.