Volleybälle liegen in einer Halle.

Volleyball Dirk Westphal künftig in Doppelfunktion bei den Netzhoppers

Bestensee (dpa/bb) - . Der ehemalige Nationalspieler Dirk Westphal steht dem Volleyball-Bundesligisten Netzhoppers KW-Bestensee für eine weitere Saison im Außenangriff zur Verfügung. «Er will es mit seinen 36 Jahren noch einmal wissen», sagte Britta Wersinger, die Asisstentin der Geschäftsführung im Verein, zur Vertragsverlängerung des Spielers. Obendrein wird sich Westphal bei den Brandenburgern in der Funktion eines Sportdirektors um die Nachwuchsförderung kümmern.

Der gebürtige Berliner kam 2018 aus Düren zu den Netzhoppers. In der vergangenen Saison musste er verletzungsbedingt mehrfach pausieren. «Meine Schulterprobleme sind zwar noch nicht zu hundert Prozent behoben, aber ich bin da auf einem guten Weg», sagte Westphal.

Netzhoppers-Trainer Tomasz Wasilkowski freut sich auf die weitere Zusammenarbeit mit dem Routinier. «Ich mag seine volleyballerische Intelligenz», sagt der polnische Coach. «Er hat viel Erfahrung, mit der er gerade unseren jungen Spielern helfen kann.» Westphals zusätzliches Engagement in der Nachwuchsarbeit des Vereins sieht Netzhoppers-Präsident Edmund Ahlers als «Investition in die Zukunft». Das sei, so Ahlers, «die Grundlage für eine funktionierende Bundesligamannschaft».

© dpa-infocom, dpa:220720-99-89838/2 (dpa)