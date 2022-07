Berlin (dpa/bb). In der Nacht haben in Berlin-Hellersdorf zwei Autos gebrannt. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Wagen standen aus noch ungeklärter Ursache am Mittwochmorgen in der Maxie-Wander-Straße in Flammen. Die Feuerwehr löschte den Brand.

