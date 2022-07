Neukölln: Elf Verletzte bei Schlägerei im Columbiabad

Berlin. Bei einer Auseinandersetzung zwischen Badegästen und Badangestellten im Columbiabad in Neukölln sind elf Menschen verletzt worden. Drei von ihnen wurden zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Drei Männer wurden vorläufig festgenommen.

Zu der Auseinandersetzung am Dienstagabend kam es, als Gäste wegen ihres Verhaltens des Bades am Columbiadamm verwiesen wurden. Die Betroffenen seien der Aufforderung zwar erst einmal nachgekommen, später aber wieder zurückgekehrt, hieß es. Bei der Auseinandersetzung setzten die Beteiligten auch Reizgas ein.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zuletzt war es an heißen Juni-Wochenenden zu Zusammenstößen von Badegästen in mehreren Bädern gekommen: Im Sommerbad am Insulaner war eine Wasserpistolenschlacht so eskaliert, dass sie in einer Massenschlägerei mit an die hundert Menschen endete.

Im Columbiabad war Ende Juni ein Streit im Tumult geendet. Der nahm seinen Anfang, als Kinder mit Wasserpistolen eine 21-Jährige und ihre Begleitpersonen beim Anstehen an der Wasserrutsche gegen ihren Willen mit Wasserpistolen bespritzt hatt. Danach sei es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen, in die sich ein unbekannter Mann im Alter zwischen 35 und 40 Jahren eingemischt haben soll – so die Polizei. Der Unbekannte soll der 21-Jährigen eine Wasserpistole unmittelbar vor das Gesicht gehalten und abgedrückt haben. Daraufhin soll die Frau ihn angespuckt und er ihr mit dem Spielzeug ins Gesicht geschlagen haben.

Rettungskräfte versorgten die junge Frau, deren Nase nach dem Schlag stark blutete, und stellten einen Nasenbeinbruch fest. Der Tatverdächtige konnte nicht mehr ausfindig gemacht werden.

Später wurden Polizisten und das Sicherheitspersonal von bis zu 250 Badegästen bedrängt. Viele Badegästen missachteten die Anweisungen des Freibadpersonals. Der Schichtleiter des Sicherheitsdienstes entschied dann, das Bad mit sofortiger Wirkung zu schließen. Alle Badegäste wurden aufgefordert, das Gelände zu verlassen, was nicht von allen Gästen befolgt wurde. Erst mit Eintreffen weiterer Polizeikräfte beruhigte sich die Lage. Zusätzliches Sicherheitspersonal soll das seither verhindern und bei Streitigkeiten rechtzeitig einschreiten.