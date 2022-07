Alba Berlin im Achtelfinale des Pokals gegen Bonn

Köln. Titelverteidiger Alba Berlin bekommt es in der ersten Runde des deutschen Basketball-Pokals mit den Telekom Baskets Bonn zu tun. Das ergab die Auslosung am Dienstagnachmittag. Das Achtelfinal-Duell in Berlin gegen den letztjährigen Hauptrundenzweiten und Playoff-Halbfinalisten aus Nordrhein-Westfalen findet am 15. oder 16. Oktober statt. Beide Teams trafen schon in der vergangenen Saison im Achtelfinale aufeinander. Die Berliner gewannen 83:80 nach Verlängerung.

