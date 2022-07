Extremismus Hakenkreuze an Templiner Stadtmauer: Staatsschutz ermittelt

Templin (dpa/bb). In Templin (Uckermark) sind mehrere Hakenkreuze entdeckt worden. Mit den verbotenen Symbolen wurden die Stadtmauer und eine Bank im Park am Markt beschmiert, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Auch ein Nazigruß sei darunter gewesen. Der Staatsschutz der Polizeidirektion Ost ermittelt.

