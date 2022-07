Landesgartenschau erwartet 250.000. Besucher

Beelitz (dpa/bb). Die Landesgartenschau (Laga) in Beelitz erwartet am Montag ihren 250.000. Besucher. Eröffnet hat sie Mitte April. Halbzeit ist am kommenden Samstag (23. Juli). Bis Ende Oktober rechnen die Organisatoren mit 450.000 Besuchern auf dem 15 Hektar großen Gelände. Der 100.000. kam bereits am 18. Mai. Das Interesse an der Landesgartenschau in der Spargelstadt im Landkreis Potsdam-Mittelmark ist ungebrochen.

Voraussichtlich schon am Montagvormittag wird die neue Marke erreicht, sagte Laga-Sprecher Enrico Bellin der Deutschen Presse-Agentur. Der 250.000. Besucher soll einen Präsentkorb überreicht bekommen. Die Landesgartenschau hat das Motto «Gartenfest für alle Sinne». Auf dem Programm stehen rund 1000 Veranstaltungen. Im Juni war sie für zwei Tage wegen der Waldbrände bei Beelitz und im nahen Treuenbrietzen geschlossen.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Auf dem Laga-Gelände am Rande der Beelitzer Altstadt wurden rund 22 Millionen Euro investiert. Landesgartenschauen in Brandenburg gibt es seit dem Jahr 2000. Die nächste ist für 2027 in Wittenberge in der Prignitz geplant.

© dpa-infocom, dpa:220718-99-61564/3 (dpa)