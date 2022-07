Hitzewelle rollt auf Berlin und Brandenburg zu

Potsdam (dpa/bb). Die Menschen in Berlin und Brandenburg müssen sich in der kommenden Woche auf besonders hohe Temperaturen einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Potsdam mitteilte, steigen die Temperaturen nach 21 bis 25 Grad am Sonntag auf 27 bis 30 Grad am Montag und zwischen 32 und 36 Grad am Dienstag. Für die Wochenmitte werden sogar Höchstwerte zwischen 33 bis 38 Grad vorhergesagt.

Der am Sonntag noch zugezogene Himmel heitert in den kommenden Tagen zunehmend auf. Vor allem der Dienstag wird sonnig. Am Mittwochabend ziehen vom Westen wieder Wolken auf und zwischen Prignitz und Havelland sind Schauer, Gewitter mit Starkregen, Sturmböen und Hagel nicht ausgeschlossen.

© dpa-infocom, dpa:220717-99-53909/2 (dpa)