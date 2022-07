Bungalow niedergebrannt: Zwei Leichtverletzte

Mühlenbecker Land (dpa/bb). Beim Brand eines Holzbungalows in der Gemeinde Mühlenbecker Land (Oberhavel) sind zwei Männer leicht verletzt worden. Das Feuer sei aus zunächst ungeklärter Ursache am Samstagmorgen in der Küche des Bungalows ausgebrochen, berichtete die Polizeidirektion Nord am Sonntag. Der 63-Jährige Bewohner habe mit Hilfe eines Nachbarn die Feuerwehr alarmiert. Beide Männer mussten demnach mit Rauchgasvergiftungen ambulant behandelt werden. Der Bungalow sei trotz der rasch eingeleiteten Löscharbeiten niedergebrannt.

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 40.000 Euro. Ermittler haben Untersuchungen zum Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen.

