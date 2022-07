Das Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei leuchtet in der Dunkelheit.

Polizeieinsatz Streit vor Restaurant in Lichtenberg: Mann schwer verletzt

Berlin-Lichtenberg (dpa/bb). Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern vor einem Restaurant in Berlin-Lichtenberg hat sich mindestens einer von ihnen gefährliche Verletzungen zugezogen. Bei den Streitenden habe es sich um Tatverdächtige gehandelt, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Sie wurden vor Ort von Kräften einer Hundertschaft festgenommen. Ob die Tat am Samstagabend im Zusammenhang mit einer Feier in dem benachbarten Restaurant steht, war Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Auch die Ursache der Auseinandersetzung ist bislang unklar.

