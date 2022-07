Gelebte Vielfalt beim queeren Stadtfest

Mit dem lesbisch-schwulen Straßenfest in Schöneberg haben an diesem Wochenende die Feierlichkeiten rund um den Christopher Street Day (CSD) in Berlin begonnen.

Berlin. Socken, Perücken, Schirme: Die Regenbogenfarben zieren jedes Produkt des Merchandise-Standes auf der Eisenacher Straße. Sie sind allgegenwärtig und lassen sich auch auf den Outfits der flanierenden Leute sowie auf den Balkonen der umliegenden Häuser finden. Nach zwei Jahren Pause ist das lesbisch-schwule Stadtfest am Nollendorfplatz zurück und feiert 28. Geburtstag. Der traditionell bei Homosexuellen beliebte Regenbogenkiez wird seit den 1990er Jahren einmal im Jahr zum Anziehungspunkt für die LGBTQI-Gemeinschaft und darüber hinaus.

„Ich mag das Stadtfest mehr als den CSD, weil es kleiner, familiärer und kiezbezogener ist“, erklärt Jörg H., der nicht mit vollem Namen zitiert werden möchte. Er nimmt seit 15 Jahren an der Kiezveranstaltung teil, hat selbst lange in der Gegend gewohnt. Er und sein Freund Peter F. stehen mit einem Radler am Straßenrand und beobachten die vorbeiziehende Menge. „Mir gefällt die Unterschiedlichkeit des Publikums: Jung, alt, alle möglichen Farben und Formen. Auch heterosexuelle Paare und Familien mit ihren Kindern laufen hier rum“, schwärmt F.

So bunt wie die Menschen, so bunt sind auch die Stände und das Programm: Auf einer Fläche von 20.000 Quadratmetern reihen sich auf der Motz-, Eisenacher-, Fugger- und Kalckreuthstraße Vereine aus der queeren Community aneinander. Zugleich sind auch Feuerwehr, Polizei und Parteien sowie mehrere Unternehmen vertreten.

An jeder Ecke werden den Vorbeilaufenden Flyer und Sticker in die Hand gedrückt. Darüber hinaus gibt es unterschiedlichste Köstlichkeiten aus diversen Ländern zu probieren. Das Programm ist so bunt wie die Menschen selbst: Auf der Fuggerstraße tanzen schwule Schuhplattler zu bayerischer Musik, an der Ecke Gossow- und Motzstraße Raver und ältere Damen in Regenbogenflaggen zu basshaltiger Technomusik – ein Vorgeschmack auf das Abendprogramm, das unter anderem mit Rock- und Funkbands auffährt. Auf der Kalckreuthstraße klärt ein schwuler Iman vom Verein Kalima Interessierte über das Verhältnis von Homosexualität und Islam auf.

Queere Community hat weiterhin mit Diskriminierung und Gewalt zu kämpfen

Die Vielfalt der Stände und die Heterogenität des Publikums offenbart, wie tief die queere Szene in der Mitte der Gesellschaft verankert ist und welche Institution das lesbische-schwule Straßenfest geworden ist, das den Christopher Street Day in kommender Woche einleitet. Trotz ausgelassener Atmosphäre und Partystimmung werden aber Probleme, mit denen sich die queere Community weiterhin konfrontiert sieht, nicht unter den Tisch gekehrt.

So redet Gerhard Hoffmann, Mitgründer des Stadtfestes, jedes Jahr mit Gästen in der Politik-Talkshow „Das wilde Sofa“ über Herausforderungen für queere Menschen. Dieses Jahr mit Lala Süßkind, geschäftsführende Gesellschafterin des Jüdischen Bildungswerks, und Seyran Ateş, Mitbegründerin der Ibn-Rushd-Goethe-Moschee (Link), zum Thema Gewalt gegen Minderheiten. „Wir sind alle Berliner. Wir müssen uns alle lieben. So wie Seyran und ich, sie Muslimin und ich Jüdin“, bringt Süßkind die zentrale Botschaft auf den Punkt.

Zusätzlich wurde der Verein L-Support, der sich für vor allem für den Schutz von Lesben einsetzt, mit dem „Rainbow-Award“ geehrt. Diesen Preis erhalten Personen und Gruppen, die sich für Geschlechtergerechtigkeit und sexuelle Vielfalt verdient gemacht haben.

„Wir sehen, dass es immer noch Übergriffe gibt und wir müssen immer wieder für Akzeptanz kämpfen“, weiß auch Jörg H. Gleichzeitig ist ihm wichtig, dass Normalität im Umgang mit der sexuellen Identität einkehrt. „Ich finde es wichtig, nicht immer wieder betonen zu müssen, dass ich homosexuell bin, sondern dass es Selbstverständlichkeit angesehen wird.“

