Adidas Runners City Night Berlin - Alle Infos zu Lauf und Strecke

Kurz vor Sonnenuntergang, wenn die Dämmerung einsetzt, starten Tausende Läufer bei der Adidas Runners City Night Berlin in die Berliner Sommernacht hinein. In diesem Jahr feiert der City-Lauf, zu dessen Siegern Leichtathletik-Größen wie Valentin Pfeil, Philipp Pflieger, Sabrina Mockenhaupt und Fate Tola zählen, 30-jähriges Jubiläum. Alle wichtigen Fragen und Antworten zur Teilnahme und Strecke des Adidas Runners Nachtlaufs finden Sie hier:

Wann und wo startet der Lauf bei der Adidas Runners City Night Berlin 2022?

Am Sonnabend, den 30. Juli starten die Teilnehmer des Adidas Runners Stadtlaufs von der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche. Die Inlineskater der 10-Kilometer-Strecke starten bereits um 19:00 Uhr, der 5-Kilometer-Lauf beginnt ab 19:45 Uhr und der 10-Kilometer-Lauf mit der Dämmerung um 20:30 Uhr.

Wo verläuft die Strecke des Adidas Runners - Nachtlaufs 2022?

Sowohl der 5-Kilometer-Fun-Run als auch die 10-Kilometer-Strecke des Adidas City-Laufs beginnen an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche und führen den Kurfürstendamm entlang. Zusätzlich dazu macht die Strecke des 10 Kilometer langen Laufs einen Bogen über die Kantstraße und den Savignyplatz. Die Läufer werden schließlich zurück über den Kurfürstendamm zur Gedächtniskirche geleitet. Für Stimmung bei dem City-Lauf sorgen Bands entlang der Strecke.

Hier finden Sie die offiziellen Grafiken der Laufstrecken beim Adidas Runners Nachtlauf.

Wird es eine Zeitmessung geben?

Sowohl das Inlineskating-Rennen als auch die 10-Kilometer-Strecke erfolgen mit Zeitmessung. Das Zeitlimit beträgt beim Skating 45 Minuten, beim 10-Kilometer-Lauf ungefähr anderthalb Stunden. Die Zeitmessung auf dem 5 Kilometer-Kurs ist optional.

Kann ich mich noch für die Adidas Runners City Night Berlin anmelden?

Die Anmeldung zur Adidas Runners City Night 2022 ist online auf der Internetseite der Veranstalter über ein persönliches Benutzerkonto möglich. Hier geht es zur Anmeldung auf berlin-citynight.de. Der Anmeldung ist für Läufer und Läuferinnen, Skater und zum Doppelstart vom 5. August 2021 bis zum 18. Juli 2022 möglich. Nachmeldungen sind nur vorgesehen, wenn das Teilnahmelimit noch nicht erreicht wurde.

Wo bekomme ich die Startunterlagen?

Die Ausgabe der Startunterlagen erfolgt vom 28. bis 30. Juli 2022 am Adidas Flagship Store Berlin (Tauentzienstraße 15,10789 Berlin) in der Zeit von 10 bis 20 Uhr am Freitag und Sonnabend und zwischen 14 und 20 Uhr am Donnerstag gegen Vorlage des Startpasses (erhält man von den Veranstaltern 7 bis 10 Tage vor dem Event per E-Mail) und dem Lichtbildausweis. Mit einer Vollmacht, dem Startpass und einer Kopie vom Ausweis ist die Abholung auch durch eine andere Person möglich

Wie komme ich am besten zur Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche?

Teilnehmer und Zuschauer des Adidas Runners City-Laufs, die gerne zum Kurfürstendamm in Berlin möchten, nutzen am besten den öffentlichen Nahverkehr. Von den U-Bahnhöfen Kurfürstendamm (U1, U9), Wittenbergplatz (U1, U2, U3) und dem U- und S-Bahnhof Zoologischer Garten (U2, U9, S3, S5, S7, S9) ist die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche fußläufig erreichbar. Autofahrer, die gerne mit dem PKW zur Adidas Runners City Night möchten, können umliegende, öffentliche Parkhäuser nutzen. Wenn Sie mit dem Auto anreisen, müssen Sie sich jedoch auf einige Verkehrseinschränkungen einstellen.

Mit welchen Verkehrssperrungen muss ich rechnen?

Autofahrer müssen am Veranstaltungstag mit Sperrungen auf dem gesamten Streckengebiet rechnen. Betroffen sind der Kurfürstendamm zwischen der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche und der Joachim-Friedrich-Straße, sowie parallel dazu die Kantstraße. Die ersten Sperrmaßnahmen beginnen ab 15:30 Uhr entlang der Strecke. Ab 22:30 Uhr werden die Straßensperren wieder aufgehoben.

