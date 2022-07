Hertha siegt im Doppel-Test gegen Halifax und Salford

Burton-upon-Trent. Hertha BSC hat vor der Bewährungsprobe gegen Derby County einen Doppeltest gegen die unterklassigen englischen Teams von FC Halifax Town und Salford City mit 2:1 (1:1) gewonnen. Der Berliner Fußball-Bundesligist trat am Samstag im Trainingslager in Burton-upon-Trent je 45 Minuten gegen beide Teams an.

Zuerst ging es gegen den Fünftliga-Club Halifax. Maximilian Mittelstädt (36. Minute) glich die Führung des Kontrahenten aus. Nach der Pause übernahm Viertligist Salford die Gegnerrolle. Jordan Torunarigha (73.) erzielte den Berliner Siegtreffer in dem ungewöhnlichen Test.

Am Nachmittag (17.00 Uhr/MESZ/Sport1) geht es für die Hertha gegen Derby, den Ex-Club von Wayne Rooney. Trainer Schwarz will an dem Testsamstag lediglich sechs Akteure nicht einsetzen. Santiago Ascacibar, Stevan Jovetic, Dong-jun Lee, Filip Uremovic und Frederik Björkan bekommen wegen Trainingsrückstand oder leichterer Blessuren eine Pause. Torwart Runde Jarstein soll am kommenden Mittwoch gegen Nottingham Forest spielen.

© dpa-infocom, dpa:220716-99-46664/2 (dpa)