Empfangszelt für ukrainische Geflüchtete wird abgebaut

Berlin. Das erst im März für Flüchtlinge aus der Ukraine errichtete Ankunftszelt am Berliner Hauptbahnhof soll Anfang Oktober wieder abgebaut werden. Im Herbst stehen dort nur noch Container für die Betreuung der Ankommenden zur Verfügung. Auch am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) werden die Erstversorgungseinrichtungen verkleinert und winterfest gemacht.

Die Senatsverwaltung für Soziales reagiert damit auf die gesunkenen Zahlen von Geflüchteten aus der Ukraine. In der Zeit vom 1. bis zum 15. Juli kamen durchschnittlich 329 Menschen pro Tag an. Als das Land Berlin die so genannte Welcome Hall vor dem Hauptbahnhof errichtete waren es etwa 10.000 Menschen pro Tag. Mit dem Rückbau will das Land auch Doppelstrukturen vermeiden und Ressourcen einsparen. In der Energiekrise sei das Beheizen eines nicht isolierten Zeltes nicht vertretbar, heißt es aus der Verwaltung. Sollten wieder mehr Geflüchtete aus der Ukraine ankommen, würden die nötigen Ankommens- und Hilfsangebote sofort wieder erweitert und dem Bedarf angepasst werden.

Die Teams, in denen Verwaltungsmitarbeiter, Lotsen und Sprachmittler zusammenarbeiten, sollen weiterhin am Hauptbahnhof und am ZOB im Einsatz sein und eine erste Orientierung geben. Auch die Wegeleitsysteme, die Ankommende zum Ticketschalter der Bahn oder zum Shuttlebus ins Ankunftszentrum in Tegel bringen, bleiben ebenfalls erhalten.

