Pitt, Gosling und Evans - Hollywoodstars kommen nach Berlin

Berlin. Auflauf der Hollywoodstars in der City West: Zur Vorstellung des neuen Netflix-Thrillers „The Gray Man“ werden am kommenden Montagabend die Hauptdarsteller Chris Evans und Ryan Gosling auf dem roten Teppich am Zoo Palast an der Hardenbergstraße erwartet. Und am Dienstag kommt dann Hollywoodstar Brad Pitt zur Premiere seines neuen Action-Thrillers „Bullet Train“. Dreimal große Hollywoodstars in Berlin – das gab es schon lange nicht mehr.

Ryan Gosling, der zuletzt in „Blade Runner 2049“ und „La La Land“ zu sehen war, und Chris Evans, im Kino zuletzt mit „Don’t look up“, werden am Montag gegen 18.30 Uhr auf dem roten Teppich erwartet. Auch die bekannten Regisseure des Films, Anthony und Joe Russo, sowie Schauspielerin Ana de Armas werden mit von der Partie sein. Nach dem offiziellen Kinostart des Streifens am Donnerstag wird er ab dem 22. Juli weltweit auch auf Netflix zu sehen sein.

„The Gray Man“ soll der teuerste Netflix-Film sein

Mit Kosten in Höhe von 200 Millionen Euro soll „The Gray Man“ den Rekord des bislang teuersten Netflixfilms gebrochen haben. Ryan Gosling verkörpert darin Sierra Six, einen legendären Auftragskiller, der wegen brisanter Informationen von seinem ehemaligen Kollegen Lloyd Hansen alias Chris Evans gejagt wird. Schon bald wird eine verworrene Verschwörung aufgedeckt, und es beginnt eine riskante Verfolgungsjagd quer durch Europa.

Bis zum Kinostart von „Bullet Train“ müssen sich alle Brad-Pitt-Fans zwar noch bis zum 4. August gedulden. Allerdings reist der amerikanische Schauspieler vorab nach Berlin. Er wird am Dienstagabend ab 18.30 Uhr auf dem roten Teppich vor dem Zoo Palast erwartet.

In dem Action-Thriller spielt Pitt den Auftragskiller Ladyburg und ist mit dem Hochgeschwindigkeitszug, auch „Bullet Train“ genannt, von Tokio nach Kyoto unterwegs, um einen Auftrag zu erfüllen. Doch er ist nicht der Einzige, der in tödlicher Mission unterwegs ist: Mindestens fünf andere Profikiller sind ebenfalls an Bord des Zuges.