Mobilität Fahren ohne Fahrer: Diese Projekte sind in Berlin geplant

In Tegel waren erstmals 2019 und anschließend noch einmal ab 2021 autonome Kleinbusse im Fahrgastbetrieb unterwegs.

Ein Projekt in Tegel ist beendet, dafür sind neue Vorhaben zum autonomen Fahren in Berlin in Planung – erstmals ohne Begleitpersonal.