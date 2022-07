Juwelendiebstahl-Prozess in Dresden vorerst bis Weihnachten

Dresden. Im Prozess gegen sechs junge Männer aus Berlin wegen des Juwelendiebstahls aus dem Grünen Gewölbe im November 2019 am Landgericht Dresden sind neue Verhandlungstage über den Oktober hinaus angesetzt. «Wir werden weitere Termine brauchen», sagte der Vorsitzende Richter der Jugendkammer, Andreas Ziegel, am Freitag zu der erneuten Verlängerung. Dazu kommen vier Tage im November und drei Tage im Dezember, damit soll bis vier Tage vor Weihnachten verhandelt werden. Der Prozess hatte Ende Januar begonnen.

Die tatverdächtigen 23- bis 28-Jährigen sind wegen schweren Bandendiebstahls, Brandstiftung und besonders schwerer Brandstiftung angeklagt. Sie stammen aus einer bekannten arabischstämmigen Berliner Großfamilie. Am frühen Morgen des 25. November 2019 sollen sie aus der Schatzkammer 21 Schmuckstücke mit insgesamt 4300 Diamanten und Brillanten im Gesamtwert von über 113 Millionen Euro gestohlen und Sachschäden in Höhe von mehr als einer Million Euro hinterlassen haben. Ihnen wird zudem vorgeworfen, einen Stromkasten in der Altstadt sowie in der Tiefgarage eines Wohnhauses ein Fluchtauto angezündet zu haben.

