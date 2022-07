Klimaschützer blockieren Autobahnausfahrt in Berlin

Berlin (dpa/bb). Mehrere Aktivistinnen und Aktivisten haben erneut eine Autobahnausfahrt in Berlin blockiert. Seit etwa 7.45 Uhr seien an der Ausfahrt Sachsendamm rund 50 Personen, sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen. Einige von ihnen haben sich festgeklebt. Die Ausfahrt in Schöneberg ist vorerst gesperrt. «Da laufen jetzt die polizeilichen Maßnahmen», sagte der Polizeisprecher.

Die Gruppe «Letzte Generation» hatte zuletzt immer wieder Straßen im Berliner Stadtgebiet blockiert. Sie fordert von der Bundesregierung mehr Maßnahmen im Kampf gegen den Klimawandel. Viele Demonstrantinnen und Demonstranten kleben ihre Hände an der Straße fest, um zu verhindern, dass die Polizei sie schnell wegträgt.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

© dpa-infocom, dpa:220715-99-31497/3 (dpa)