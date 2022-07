Zuspieler Mario Schmidgall bleibt den Netzhoppers treu

Volleybälle liegen in einer Halle.

Bestensee (dpa/bb). Volleyball-Bundesligist Netzhoppers KW-Bestensee kann auf der Zuspielposition weiter auf Mario Schmidgall bauen. Der 23-Jährige hat seinen Vertrag bei den Brandenburgern um ein Jahr verlängert. In der am 8. Oktober beginnenden Bundesliga-Saison werden auch die Nachwuchskräfte Max Schulz als Außenangreifer und Gian-Luca Berger als Libero weiter zum Kader zählen. Das gaben die Netzhoppers am Donnerstag bekannt.

Der 2,02 Meter große Schmidgall muss sich auf seiner Position allerdings dem Konkurrenzkampf mit Rückkehrer Byron Keturakis (zuletzt United Volleys Frankfurt) stellen. «Mario ist einer der härtesten Arbeiter innerhalb unseres Kaders», lobte Netzhoppers-Trainer Tomasz Wasilkowski die Einstellung des bisherigen Mannschaftskapitäns. Sein Rat an Schmidgall: «Er hat sich zuletzt stark verbessert, jetzt muss er seine Spielweise stabilisieren.»

Max Schulz wiederum hat bei den Netzhoppers mit seinen 21 Jahren den Sprung ins Aufgebot der deutschen A-Nationalmannschaft geschafft. Bei den Spielen in der Nations League feierte er unlängst sein Debüt im Team von Bundestrainer Michal Winiarski. «Ihm gehört die Zukunft», meinte Wasilkowski.

Als hochtalentiert schätzt der Netzhoppers-Trainer auch Gian-Luca Berger ein. In der vorigen Saison stand der 19-Jährige noch beim Drittligisten SV Schulzendorf auf dem Feld. Als die Netzhoppers verletzungsbedingt auf der Liberoposition Probleme bekamen, holten sie Berger im Dezember hinzu. Der Neue schlug sich dann in der Bundesliga überaus achtbar. «Ich denke, auf ihn kann ich zählen», sagte Wasilkowski.

