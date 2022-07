Transporter brennt in Hellersdorf

Berlin (dpa/bb). Auf einem Parkplatz in Berlin-Hellersdorf hat ein Transporter gebrannt. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Ein Passant habe am Mittwochabend in der Etkar-André-Straße einen Feuerschein bemerkt. Die Feuerwehr habe rasch gelöscht und ein komplettes Ausbrennen des Fahrzeugs verhindert. Das Feuer beschädigte den Angaben zufolge vor allem den hinteren Teil des Transporters.

