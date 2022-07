Humboldt-Universität holt umstrittenen Biologie-Vortrag nach

Berlin. Knapp zwei Wochen nach seiner Absage durch die Berliner Humboldt-Universität (HU) wird am Donnerstag der umstrittene Vortrag „Geschlecht ist nicht (Ge)schlecht. Sex, Gender und warum es in der Biologie zwei Geschlechter gibt“ der Biologin Marie-Luise Vollbrecht nachgeholt. Um 17 Uhr startet die Präsentation der wissenschaftlichen Mitarbeiterin des Instituts für Biologie im Fritz-Reuter Saal an der Dorotheenstraße 24, anschließend findet ab 19 Uhr im Audimax II an der Philippstraße 13 eine Podiumsdiskussion zur Wissenschaftsfreiheit unter dem Titel „Meinung, Freiheit, Wissenschaft – der Umgang mit gesellschaftlichen Kontroversen an Universitäten“ statt.

An dieser Diskussion soll neben Vertreterinnen und Vertretern der HU, des Schwulen Museums Berlin und der Deutschen Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität auch Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) teilnehmen, nicht aber Rednerin Vollbrecht selbst, die laut Informationen der „B.Z“ die „fachfremde Zusammensetzung“ der Runde ablehnt. Für die beiden kostenlosen Veranstaltungen ist jeweils eine Voranmeldung mit Klarnamen notwendig. Allerdings war die Podiumsdiskussion bereits am Mittwoch komplett ausgebucht. In ihr wird es auch um die Ereignisse und Kontroversen gehen, die zur Verschiebung des Vortrags geführt haben.

Berliner Polizei: Bisher noch keine Demonstrationen angemeldet

Eigentlich hatte Vollbrechts Darlegung bereits während der „Langen Nacht der Wissenschaften“ am 2. Juli gehalten werden sollen. Nach Protesten gegen die Vortragende, die wegen ihrer Mitarbeit an einem Artikel in der „Welt“ Anfang Juni massiv in die öffentliche Kritik geraten war, wurde der Termin aber kurzfristig von der Universität abgesagt. Aus Sicherheitsgründen, wie es hieß. Eine Gruppe namens „Arbeitskreis kritischer Jurist*innen“ hatte Vollbrecht „Trans-“ und „Queerfeindlichkeit“ vorgeworfen und zu einer Kundgebung vor dem Hauptgebäude der HU Unter den Linden aufgerufen. In besagtem „Welt“-Artikel hatte die Biologin geschrieben, dass in den öffentlich-rechtlichen Medien schon Kinder und Jugendliche mit einer „Transgender-Ideologie“ „indoktriniert“ werden würden.

Die Entscheidung der Absage wiederum hatte aber auch viel Kritik auf die HU gezogen und eine Debatte über Wissenschaftsfreiheit, deren Grenzen und eine angebliche „Cancel Culture“, also eine Absagekultur, in Deutschland entfacht. Die HU bestätigte auf Nachfrage, ein Sicherheitskonzept für die Säle erstellt zu haben, wollte dieses aber nicht spezifizieren. Die Berliner Polizei gab an, dass bisher keinerlei Demonstrationen oder Protestaktionen gegen die Veranstaltungen am Donnerstag angemeldet seien. „Dies könne aber jederzeit noch spontan passieren“, so eine Sprecherin.