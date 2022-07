Polizist und Familie rassistisch beleidigt

Berlin (dpa/bb). Eine Frau soll einen Polizisten und seine Familie in Berlin-Reinickendorf aufgrund ihres Äußeren rassistisch beleidigt haben. Der 26-Jährige hatte frei und saß mit seiner Frau und seinen beiden Kindern am Montagnachmittag in einem Auto in der Teichstraße, als die 53-Jährige die Familie nach Zeugenaussagen rassistisch beleidigte. Als der Mann sie zur Rede stellen wollte, soll sie ihn mit Desinfektionsspray besprüht haben und weggelaufen sein, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Den alarmierten Polizisten sagte die Frau, dass der 26-Jährige sich zuvor exhibitionistisch verhalten haben soll. Der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz ermittelt.

