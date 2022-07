Telefonaktion der Berliner Morgenpost zur Grundsteuerreform

Berlin. Auf rund 830.000 Berliner kommt in diesen Wochen Arbeit zu. Sie müssen als Besitzer einer Eigentumswohnung, eines Einfamilien- oder auch eines Mietshauses oder gewerblich genutzten Gebäudes zwischen 1. Juli und 31. Oktober bei den Finanzämtern eine Erklärung zur Grundsteuer abgeben. Genauso wie rund 36 Millionen Immobilienbesitzer in ganz Deutschland. Das hat Anfang der Woche schon mal dazu geführt, dass das Verwaltungsportal Elster, bei dem diese Erklärungen digital abgegeben werden sollen, unter dem großen Ansturm zusammengebrochen sind. „Aufgrund enormen Interesses an den Formularen zur Grundsteuerreform kommt es aktuell zu Einschränkungen bei der Verfügbarkeit“, hieß es am Montag auf der Startseite des Portals.

Das Bundesfinanzministerium verwies auf das Land Bayern als Betreiber des Portals; es werde „mit Hochdruck“ an einer Lösung gearbeitet. Ab wann Nutzerinnen und Nutzer wieder den vollen Service des Angebots nutzen können, blieb zunächst unklar.

Grundsteuerreform: Die Unsicherheit ist gerade bei Berlinern groß

Speziell für die Berliner stellen sich zudem noch ganz andere Fragen: Im Gegensatz zu den meisten anderen Bundesländern hat das Land Berlin die privaten Immobilienbesitzer nicht über die Pflicht zur Abgabe der sogenannten Feststellungserklärung über eine Mitteilung des zuständigen Finanzamtes informiert. Die Unsicherheit ist deshalb gerade in Berlin besonders groß. Viele Eigentümerinnen und Eigentümer fragen sich, was die Ämter im Rahmen der Neubewertung für ihren Grundbesitz an Daten benötigen, wo sie diese Informationen finden und wie sie diese fristgerecht übermitteln können.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Diese Unsicherheit bekommen auch die Experten vom Verband Deutscher Grundstücksnutzer, (VDGN) zu spüren. Der Verband informiert Eigenheim- und Wohnungsbesitzer seit Wochen über auf Veranstaltungen die Grundsteuerreform.

In einer gemeinsamen Telefonaktion von Berliner Morgenpost, VDGN und der Steuerberatungsgesellschaft Mazars haben Sie die Gelegenheit, am kommenden Montag, 18. Juli in der Zeit von 10 bis 12 Uhr, Ihre Fragen an vier ausgewiesene Experten zu stellen.

Und das sind unsere Experten:

Die Juristin Tatjana Fried (36) betreut neben der Grundsteuer die Themen Erbrecht, Nachbarrecht und Datenschutz

Foto: VDGN

Tatjana Fried ist seit 2022 beim VDGN tätig. Die Juristin betreut neben der Grundsteuer die Themen Erbrecht, Nachbarrecht und Datenschutz.

Frank Hufnagel ist beim VDGN für die Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich. Der Politologe begleitet die Grundsteuerreform seit 2019 auf politischer Ebene und berät Immobilienbesitzer bei der neuen Grundsteuer.

Manuel Nier ist als Rechtsanwalt bei Mazars Deutschland tätig und hat zusätzlich einen Masterabschluss im Unternehmens- und Steuerrecht. Er berät insbesondere zu Fragen des Grunderwerbsteuer-, Grundsteuer- und des Verfahrensrechts.

Frank Hufnagel (53) begleitet die Grundsteuerreform seit 2019 auf politischer Ebene und berät Immobilienbesitzer bei der neuen Grundsteuer.

Foto: VDGN

Diplom-Finanzwirt Patrick Wolff ist Senior Manager bei Mazars Deutschland und dort unter anderem für die Grundsteuerreform zuständig sowie Mitglied im Arbeitskreis Grundsteuer des Deutsche Industrie- und Handelskammertags (DIHK).

Eigenheimbesitzer in Ostdeutschland werden stärker belastet

Dass die Reform überhaupt nötig wurde, geht auf ein Urteil der Richter am Bundesverfassungsgericht aus dem Jahr 2018 zurück. Demnach verstößt die seit Jahrzehnten praktizierte Berechnung der Grundsteuer gegen das Gleichheitsprinzip und ist daher verfassungswidrig. Elf Bundesländer, darunter Berlin und Brandenburg, wollen bei der künftigen Berechnung das Bundesmodell anwenden. Dieses stützt sich vor allem auf den Wert und auf die Fläche eines Hauses, deshalb müssen alle Grundstücke in Deutschland nach dem aktuellen Bodenrichtwert aus dem Jahr 2022 neu bewertet werden. In Berlin basiert die bisherige Berechnung auf alten Grundstückswerten aus dem Jahr 1964 (im West-Teil) und 1935 (im Ost-Teil).

Mit der Reform der Grundsteuer werden Eigenheimbesitzer vor allem in Ostdeutschland deutlich stärker belastet. Zu diesem Ergebnis kommt jedenfalls eine Untersuchung der Wirtschafts- und Steuerberatungsgesellschaft Mazars, die in Kooperation mit dem Verband Deutscher Grundstücksnutzer 2021 vorgelegt wurde. Danach können sich die Grundsteuerlasten von Eigenheimbesitzern gerade in östlichen Ballungszentren wie im Berliner Umland ab dem Jahr 2025 fast verdoppeln, im östlichen Teil Berlins sogar fast verdreifachen. Genau sagen lässt sich das allerdings noch nicht, denn der Berliner Senat wird erst 2024 über den Hebesatz entscheiden, der die Höhe der Grundsteuer festlegt. Ausgefüllt werden muss aber heute schon die Feststellungserklärung durch die Immobilienbesitzer.

Manuel Nier (32) ist Rechtsanwalt bei Mazars Deutschland und berät zu Fragen des Grunderwerbsteuer-, Grundsteuer- und Verfahrensrechts.

Foto: VDGN

Finanzsenator Wesener: Es geht um Steuergerechtigkeit

Zwar haben sich Bund, Länder und Kommunen das Ziel gesetzt, durch die Reform der Grundsteuer insgesamt nicht mehr Einnahmen für die öffentlichen Haushalte zu generieren. „Diese angestrebte Aufkommensneutralität errechnet sich jedoch immer über die Grundsteuereinnahmen aller Immobilien“, sagt VDGN-Präsident Jochen Brückmann. Die Gefahr bestehe, dass dies besonders in den ostdeutschen Ballungsgebieten einseitig zu besonderen Lasten von Eigenheimbesitzern führe.

850 Millionen Euro Grundsteuer nimmt das Land Berlin jährlich ein. Daran, versicherte Finanzsenator Daniel Wesener (Grüne) bereits im April im Rahmen einer Pressekonferenz der Senatsfinanzverwaltung zu Thema, werde sich auch nach der Reform der Grundsteuer nichts ändern: „Es geht nicht darum, die Einnahmen für das Land zu steigern, sondern darum Steuergerechtigkeit herzustellen“, sagte Wesener.

Finanzwirt Patrick Wolff (50) ist Senior Manager bei Mazars und dort für die Grundsteuerreform zuständig sowie Mitglied im Arbeitskreis Grundsteuer des DIHK.

Foto: VDGN

Telefonaktion

Haben Sie Fragen zur Grundsteuerreform? Unter diesen Telefonnummern erreichen Sie die vier Experten der gemeinsamen Telefonaktion von Berliner Morgenpost, dem Verband Deutscher Grundstücksnutzer (VDGN) und der Steuerberatungsgesellschaft Mazars am kommenden Montag, 18. Juli, in der Zeit von 10 bis 12 Uhr.

Tatjana Fried: 030/8872-77814

Frank Hufnagel: 030/8872-77815

Manuel Nier: 030/8872-77816

Patrick Wolff: 030/8872-77817

Bitte beachten Sie, dass die Telefone erst zu diesem Zeitpunkt freigeschaltet werden.