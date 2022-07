Motorradfahrer stößt mit Krankentransporter zusammen

Berlin (dpa/bb). Ein Motorradfahrer ist in Berlin-Hohenschönhausen mit einem Krankentransporter zusammengestoßen und hat sich dabei schwer verletzt. Der 55-Jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der 52-jährige Fahrer hatte demnach mit dem Transporter am Montagabend auf der Konrad-Wolf-Straße rangiert, als er den vorbei fahrenden Motorradfahrer erfasste. Der genaue Unfallhergang muss erst noch ermittelt werden. (dpa)

