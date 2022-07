Fahrerin aus Berlin stirbt bei Kollision auf Rügenbrücke

Stralsund/Berlin (dpa/bb). Eine Autofahrerin aus Berlin ist bei einem Unfall am Montag auf der Rügenbrücke in Stralsund ums Leben gekommen. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, kam die 58-jährige Frau mit ihrem Kleinwagen bei der Fahrt nach Rügen nach links auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem anderen Auto zusammen. Die Berlinerin wurde eingeklemmt und starb laut Polizei noch am Unfallort. Die Bundesstraße 96, die über die Rügenbrücke führt, war vier Stunden gesperrt. Fahrzeuge mussten auf den benachbarten Rügendamm ausweichen.

Der 64-jährige Fahrer des anderen Autos und die 67-jährige Beifahrerin aus dem Kreis Vorpommern-Rügen kamen von der Insel und erlitten bei dem Aufprall schwere Verletzungen. Diese sollen nicht lebensgefährlich sein. Sie kamen in eine Klinik.

Warum die Unfallverursacherin auf der Rügenbrücke plötzlich so weit nach links fuhr, dass sie auch die gesperrte Mittelspur überfuhr, sei noch unklar. Ein Sachverständiger soll laut Staatsanwaltschaft die Unfallursache klären. Der Sachschaden wurde auf 30.000 Euro geschätzt. (dpa)

