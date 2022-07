Berlin (dpa/bb). Eine 81 Jahre alte Fußgängerin ist in Berlin mit einem Radfahrer zusammengestoßen und lebensgefährlich verletzt worden. Die Frau wollte am Sonntagvormittag im Ortsteil Heinersdorf in Pankow die Malchower Straße überqueren, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 30-jährige Radfahrer erfasste sie, beide stürzten. Die 81-Jährige wurde mit Kopf- und Rumpfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

© dpa-infocom, dpa:220711-99-984758/2 (dpa)