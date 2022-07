Berliner Feuerwehr: Krisensitzung wegen Arbeit am Limit

Die Berliner Feuerwehr muss häufiger als früher den Ausnahmezustand ausrufen. Das zehrt am Personal.

Berlin. Zu wenig Personal, regelmäßig Ausnahmezustand im Rettungsdienst und durchschnittlich mehr als 1400 Einsätze - die Feuerwehr in Berlin arbeitet am Limit. Seit Montagmorgen sitzen Personal- und Gewerkschaftsvertreter sowie Feuerwehrmänner in einer Krisensitzung zusammen. Es ist die erste außerordentliche Personalversammlung seit 2003, wie Oliver Mertens von der Gewerkschaft der Polizei (GdP) sagte., Die GdP vertritt die auch die Interessen der Feuerwehrmänner.

Gesprächspartner der Feuerwehrleute ist Torsten Akmann, Staatssekretär der zuständigen Senatsverwaltung für Inneres und Sport in Berlin.

Am letzten Juni-Wochenende stand für die knapp vier Millionen Berlinerinnen und Berliner zwischenzeitlich kein einziger freier Rettungswagen mehr zur Verfügung. Es wurde der Ausnahmezustand Rettungswesen Stufe 2 ausgerufen. Während im vergangenen Jahr 178-mal der Ausnahmezustand ausgerufen wurde, waren es im ersten Halbjahr 2022 bereits 180-mal.

„Die Kollegen sind richtig sauer“

Es mangelt an Personal, viele Rettungsfahrzeuge können nicht mehr besetzt werden. Und eine Lösung ist nicht in Sicht. Der stellvertretende Bundesvorsitzende der Feuerwehr-Gewerkschaft sagte im RBB, dass er klare Zusagen und praktikable Lösungen von der Innenverwaltung fordert. Wenn das nicht geschehen sollte „wird es richtig laut in der Versammlung“, sagte Wieg. „Die Kollegen sind richtig sauer, das kann man sich nicht vorstellen.“

