SPD-Vorstoß für Milliardenfonds stößt auf Skepsis

Berlin. Der Vorstoß von SPD-Landeschef Raed Saleh, den bisher mit 380 Millionen Euro bestückten Härtefallfonds des Landes angesichts weiter steigender Energiepreise auf knapp eine Milliarde Euro aufzustocken, ist sowohl bei den Koalitionspartnern von Grünen und Linken, als auch den Oppositionsparteien CDU und FDP auf ein verhaltenes Echo gestoßen. Insbesondere der Vorschlag, dafür die im Landeshaushalt vorgesehenen Mittel zur Schulden-Sondertilgung von 540 Millionen Euro zu verwenden, stößt auf Skepsis.

Finanzverwaltung: Mittel zur Schuldentilgung sind zweckgebunden

Das Land dürfe nicht in der Krise sparen, hatte der SPD-Landes- und Fraktionschef im Interview mit der Berliner Morgenpost (Sonntag) gefordert. „Grundsätzlich sehen wir als Finanzverwaltung natürlich auch den Bedarf für weitere Hilfen“, sagte Alexis Demos, Sprecher von Finanzsenator Daniel Wesener (Grüne) am Sonntag der Berliner Morgenpost. Deshalb habe Saleh auch recht, wenn er mehr Hilfe für bedürftige Menschen anmahne. Allerdings sei es rechtlich nicht möglich, die zweckgebundenen Mittel zur Rückzahlung der Corona-Notfallkredite einfach für etwas anderes, etwa die Energiekostenhilfe, zu verwenden. Dazu gebe es zwei Landesverfassungsgerichtsurteile, die dies eindeutig ausschließen. Zudem müsse es darum gehen, gezielt zu helfen: „So lange wir nicht wissen, wie genau der Bund hilft, ist das schwierig.“

So sieht es auch der Koalitionspartner von den Linken. Man sei zwar wie SPD-Chef Saleh der Meinung, eine Sondertilgung sei nur dann zu leisten, wenn es keine dringenderen Bedarfe gebe. „Es muss aber vorher konzeptionell unterlegt werden, wem geholfen werden soll und welche Lücken, die die Hilfe des Bundes möglicherweise lässt, damit geschlossen werden können“, sagte auch der finanzpolitische Sprecher der Linksfraktion, Steffen Zillich.

Die FDP-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus lehnt die von Raed Saleh angedachte Aufstockung des Fonds grundsätzlich ab. „Es ist unstrittig, dass Menschen in Not geholfen werden muss“, sagt die finanzpolitische Sprecherin Sibylle Meister. Dies dürfe jedoch die Schuldentilgung nicht in Frage stellen. „Wir müssen aufpassen, dass wir nicht durch weitere Schulden die Inflation weiter anheizen“, mahnt sie. „Wir sollten lieber schauen, ob wir im Haushalt nicht noch Ausgaben haben, die wir einsparen können“, sagte Meister.

CDU fordert Konzept, „wem und wie damit geholfen werden soll“

Auch bei der CDU stößt Saleh mit seinem Vorstoß zweieinhalb Wochen, nachdem das Berliner Abgeordnetenhaus den Doppelhaushalt 2022/2023 beschlossen hat, auf Ablehnung. Tatsächlich hatte das Parlament am 24. Juni den Doppelhaushalt mit einem Gesamtvolumen von 76,6 Milliarden Euro beschlossen. „Wenn Saleh diese Idee hat, warum hat er sie dann nicht ordentlich in das Parlament eingebracht, dann hätte man das ordentlich besprechen können“, so Christian Goiny, haushaltspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion. Nun aber sei das Haushaltsgesetz samt der Sondertilgung sowie der Rücklage von 380 Millionen Euro zur Abfederung massiv steigender Energiekosten für das Land Berlin sowie bedürftiger Berliner beschlossen. „Wir gehen davon aus, dass das Parlament über eine Ausweitung dieses Härtefallfonds unterrichtet wird und uns der Senat ein Konzept vorlegt, wie und wem damit geholfen werden soll“, sagte Goiny weiter. Ohnehin sei es zuallererst Aufgabe des Bundes, die Bürger so abzusichern, dass sie durch die gestiegenen Energiepreise nicht in Not geraten.