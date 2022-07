Franziska Giffey bei Militärparade zum Nationalfeiertag

Berlin. Für die Franzosen ist der 14. Juli der wichtigste Tag im Jahr. An diesem Tag erinnert die Nation an den Sturm auf die Bastille im Jahr 1789. Gefeiert wird aber eigentlich das Föderationsfest, das ein Jahr später am 14. Juli 1790 stattfand und ein Symbol der Versöhnung sein sollte. Der 14. Juli ist der Tag, an dem die Franzosen die Demokratie, aber auch den Beitrag ihres Landes zum Werden der Demokratie in der Welt feiern. Es ist ein Tag voller Nationalstolz.

In dieser Woche ist es wieder so weit. Dann werden Soldaten über die festlich geschmückte Prachtstraße Champs Elysees marschieren, und Flugzeuge werden die Farben der Tricolore in den Himmel über dem Arc de Triomphe zeichnen. Mit dabei ist in diesem Jahr Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD). Sie weilt während der Festlichkeiten mit einer Wirtschaftsdelegation in der Berliner Partnerstadt an der Seine. Neben diversen Terminen zu Wirtschafts- und Stadtentwicklungsthemen trifft Giffey sich auch mit der Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo am Mittwoch zum Mittagessen, zu dem die französische Amtskollegin geladen hat. Einen Tag später, am Nationalfeiertag, besucht Giffey dann als Gast die Militärparade im Zentrum der französischen Hauptstadt, bevor es zurück an die Spree geht.