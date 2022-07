Moderat kommen am 3. September 2022 für ein Open-Air-Konzert nach Berlin. Alle wichtigen Fragen und Antworten zur Show.

Konzert: Moderat spielen am 3. September 2022 in Berlin.

Parkbühne Wuhlheide Moderat live in Berlin 2022 – Was Fans wissen müssen

Moderat sind zurück: Im Herbst geht das Berliner Trio auf Tour und wird am 3. September 2022 für ein Konzert nach Berlin kommen. Mit im Gepäck haben Moderat Songs aus ihrem aktuellen Studioalbum "More D4ta", das im Mai 2022 erschien, sowie eine Auswahl ihrer bekanntesten Hits wie "A New Error", "Bad Kingdom" und "Rusty Nails".

Moderat ist eine Berliner Musikgruppe, die 2002 aus dem Zusammenschluss des Musikers Apparat (Sascha Ring) und dem DJ-Duo Modeselektor (Gernot Bronsert und Sebastian Szary) entstanden ist. 2009 brachten sie ihr Debütalbum mit dem Titel Moderat heraus. Das zweite Album II erschien Anfang August 2013 in Deutschland und Großbritannien.

Wo werden Moderat in Berlin auftreten?

Das Open-Air-Konzert von Moderat findet in der Parkbühne Wuhlheide (An der Wuhlheide 187, 12459 Berlin) statt. Das auch "kleine Waldbühne" genannte Theaterrund fasst unbestuhlt 17.000 Besucher.

Gibt es noch Tickets für das Konzert?

Nein, das Berlin-Konzert von Moderat in der Waldbühne ist ausverkauft. Auf der Internetseite der Veranstalter können keine Karten mehr im Vorverkauf erworben werden.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Sonnabend (3. September 2022) um 17.00 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 19.00 Uhr.

Welche Songs werden Moderat in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei ihrem Konzert in der Wuhlheide davon abweichen, aber diese Songs spielten Moderat bei ihrem Auftritt im Juni 2022 in Rom:

FAST LAND Rusty Nails Eating Hooks (Siriusmo Remix) Running NEON RATS Reminder MORE LOVE Animal Trails UNDO REDO Bad Kingdom Ghostmother A New Error

Zugabe:

DOOM HYPE EASY PREY Les Grandes Marches Nr. 22 Intruder

Wie wird das Wetter?

Gibt es ein Hygienekonzept in der Parkbühne Wuhlheide?

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der aktuellen gesetzlichen Vorschriften statt: Die jeweiligen Veranstalterinnen und Veranstalter tragen Sorge, dass die Hygienemaßnahmen stets überwacht und eingehalten werden.

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zum Hygienekonzept der Parkbühne.

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Wie komme ich zur Parkbühne Wuhlheide?

Die Veranstalter raten zur Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs, da im direkten Umfeld der Parkbühne Wuhlheide nur wenige PKW-Parkplätze zur Verfügung stehen. Diese befinden sich entlang und beidseits der Straße „An der Wuhlheide“. Mit der S-Bahn kann die Bühne über den Bahnhof Wuhlheide (S3) erreicht werden. Von dort aus sind etwa 900 Meter – beziehungsweise rund 8 Minuten zu Fuß – durch den Park zum Einlass der Open-Air-Bühne. Per Tram kann die Parkbühne mit den Linien 27, 60, 61 und 67 erreicht werden (Haltestelle „Freizeit- und Erholungszentrum“). Von dort aus ist der Weg ausgeschildert.

Was darf mit in die Parkbühne Wuhlheide?

Die Mitnahme von alkoholfreien Getränken ist bis maximal 0,5 Liter pro Person im Tetra-Pak oder PET erlaubt. Nicht erlaubt ist die Mitnahme von Glas, Dosen, sperrigen Gegenständen aller Art, Taschen und Rucksäcken größer DIN A4, Waffen beziehungsweise pyrotechnischen Artikeln, Video-, Foto und Tonaufzeichnungsgeräten, sowie Tablets, Laptops und Tieren.

Hier finden Sie weitere Informationen zu den Einlassbestimmungen der Parkbühne Wuhlheide.

Moderat live in Berlin, Sonnabend, 3. September 2022; Einlass ab 17.00 Uhr, Konzertbeginn 19:00 Uhr, Parkbühne Wuhlheide, An der Wuhlheide 187, 12459 Berlin