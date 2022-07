Die Broilers kommen am 5. und 6. August 2022 für zwei Konzerte nach Berlin. Alle Infos zur Show, Tickets & Termin.

Konzert: Die Broilers spielen am 5. und 6. August 2022 zwei Konzerte in Berlin.

Waldbühne Broilers live in Berlin 2022 – Was Fans wissen müssen

Nick Cave in Berlin: Ein Gig voller Finesse und Emotionen

Nick Cave in Berlin: Ein Gig voller Finesse und Emotionen

Billie Eilish in Berlin: Die Fans sind außer sich

Billie Eilish in Berlin: Die Fans sind außer sich

Die Broilers gehen im Sommer 2022 auf Open-Air-Tournee und werden im Rahmen ihrer "Alles wird wieder OK"-Tour am 5. und 6. August 2022 für zwei Konzerte nach Berlin kommen. Mit im Gepäck hat die Düsseldorfer Punkband um Frontmann Sammy Amara Songs aus ihrem aktuellen Studioalbum "Puro Amor", das im April 2021 erschien, sowie eine Auswahl ihrer bekanntesten Hits wie "Ist da jemand?", "Ruby Light & Dark" und "Nur nach vorne gehen". Auf ihrer Tour werden die Broilers von der irisch-amerikanischen Folk-Punkrockband "Flogging Molly" und der US-Punkrockband "The Bouncing Souls" unterstützt.

"Weil wir nicht nur daran glauben, dass alles wieder Ok wird, sondern sogar so weit gehen und sagen ‚alles wird wieder richtig geil‘, haben wir eine zweite fette Berlin Show angesetzt, um DAS Partywochenende in der Hauptstadt komplett zu machen. 2x Berlin Waldbühne. Loco? Sí, claro! Allerfetteste Special Guests werden wir auch dabei haben! Weitere Infos folgen, stay tuned und vielen Dank für Euren Support!", kommentieren die Broilers den letzten Stand der Dinge.

Corona: Ursprünglicher Termin musste verschoben werden

Das Berlin-Konzert war ursprünglich für den 8. August 2020 geplant gewesen und wurde zwischenzeitlich auf den 7. August 2021 verschoben. Weil auch dieser Termin nicht stattfinden konnte, ist der neue Termin des Konzerts der 6. August 2022 und für die Zusatzshow der 5. August 2022.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Behalten die Tickets ihre Gültigkeit?

Ganz klar – ja. Auf der Veranstalterseite heißt es hierzu: "Alle bereits gekauften Tickets für den ursprünglichen Termin behalten ihre Gültigkeit!"

Wo werden die Broilers auftreten?

Die beiden Open-Air-Konzerte finden in der Waldbühne (Glockenturmstraße 1, 14053 Berlin) statt. Die Freilichtbühne bietet regulär Platz für etwa 22.000 Zuschauer.

Gibt es noch Tickets für das Konzert?

Ja und nein, das Berlin-Konzert der Broilers am Sonnabend in der Waldbühne ist ausverkauft und es können keine Karten mehr im Vorverkauf erworben werden. Für die Zusatzshow am Freitag gibt es aber noch Karten. Fans sollten sich allerdings beeilen. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 53,10 Euro zzgl. Gebühren).

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Freitag und Sonnabend (5. und 6. August 2022) um 16.30 Uhr. Das Konzert beginnt an beiden Abenden gegen 18.30 Uhr.

Welche Songs werden die Broilers in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei ihrem Konzert in der Waldbühne davon abweichen, aber diese Songs spielten die Broilers bei ihrem Auftritt im Mai 2022 in Krefeld:

Zurück zum Beton Gib das Schiff nicht auf! Meine Familie Tanzt du noch einmal mit mir? Die Beste aller Zeiten Paul der Hooligan Schwer verliebter Hooligan Wo es hingeht Nach Hause kommen / Zurück zu mir Harter Weg (Go!) Diktatur der Lerchen Zurück in schwarz Da bricht das Herz Lofi Trink mich doch schön Ihr da oben Alles wird wieder OK! Held in unserer Mitte In 80 Tagen um die Welt Wie weit wir gehen An allen anderen Tagen nicht (Lebe, du stirbst!) 33 rpm

Zugabe:

Ist da jemand? Ruby Light & Dark Alice und Sarah Nur nach vorne gehen Cigarettes & Whiskey Nicht alles endet irgendwann Meine Sache Blume

Wie wird das Wetter?

>>>Hier finden Sie das aktuelle Wetter für Berlin<<<

Gibt es Hygieneregeln beim Besuch der Waldbühne?

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der aktuellen gesetzlichen Vorschriften statt: Die jeweiligen Veranstalterinnen und Veranstalter tragen Sorge, dass die Hygienemaßnahmen stets überwacht und eingehalten werden.

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zum Hygienekonzept der Waldbühne.

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Wie komme ich am besten zur Waldbühne?

Fans, die das Konzert besuchen wollen, sollten ihren Wagen am besten stehenlassen: Es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Parkplätzen rund um die Waldbühne. Abgesehen davon können bei der Abfahrt nach dem Konzert lange Wartezeiten entstehen. Auch wer von außerhalb kommt, sollte das Auto besser am Stadtrand oder in der Innenstadt parken und auf U-Bahn (U2, Haltestelle Olympiastadion), Bus (M49 oder 218, Haltestelle Ragniter Allee bzw. Scholzplatz) oder S-Bahn (S5, Haltestelle Pichelsberg) umsteigen.

Was darf mit in die Waldbühne?

Erlaubt ist ein alkoholfreies Getränk pro Person in Plastikflasche oder Tetra-Pak bis maximal 0,5 Liter. Außerdem Sitzkissen und Decken und Tasche oder Rucksack bis zu einer Größe von DIN A4 (20x30 Zentimeter). Das Mitführen von notwendigen medizinischen Geräten und Arzneimitteln ist mit entsprechenden Nachweis über den Rollstuhlfahrer-Eingang (rechts vom Haupteingang) möglich. Nicht erlaubt sind Taschen und Rucksäcke größer als DIN A4, Sperrige Gegenstände jeglicher Art wie Koffer, Körbe, Helme, Kinderwagen, Stockschirme, Selfie-Sticks und ähnliches, Speisen und Snacks und technische Geräte wie Notebooks, Tablets, Video-, Foto und Tonaufzeichnungsgeräten mit Ausnahme von Mobiltelefonen.

Hier finden Sie weitere Informationen zu den Einlassbestimmungen der Waldbühne.

Broilers live in Berlin, Freitag, 5. August 2022 (Zusatzshow) und Sonnabend, 6. August 2022, Einlass jeweils 16.30 Uhr; Konzertbeginn gegen 18.30 Uhr; Waldbühne, Glockenturmstraße 1, 14053 Berlin.