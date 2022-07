Mercedes-Benz Arena: Arcade Fire spielen am 29. September 2022 in Berlin.

Mercedes-Benz Arena Arcade Fire live in Berlin 2022 – Was Fans wissen müssen

Die kanadische Rockband Arcade Fire geht im Hebst 2022 auf Tour und kommt am 29. September 2022 für einen Auftritt nach Berlin. Mit im Gepäck hat die Band um Frontmann Win Butler Songs aus ihrem aktuellen Studioalbum "We", das im Mai 2022 erschien, sowie eine Auswahl ihrer bekanntesten Hits wie "My Body Is a Cage", "The Suburbs" und "Ready to Start".

Nach Überraschungsauftritten im Toulouse Theatre in New Orleans, im Bowery Ballroom in New York, im Mojave Tent auf dem Coachella Festival und im koko in London wird die "WE World"-Tour die Band, die man laut Variety „unbedingt live erleben muss“, endlich wieder auf die Konzertbühnen in Deutschland bringen. Als Gast begleitet die Band auf ihrer Tour die kanadische Sängerin Feist.

Wo werden Arcade Fire auftreten?

Arcade Fire werden in der Mercedes-Benz Arena Berlin (Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin) auftreten.

Gibt es noch Tickets für das Konzert?

Ja, für das Berlin-Konzert von Arcade Fire in der Mercedes-Benz Arena sind noch Karten erhältlich. Fans sollten sich allerdings beeilen. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 66,35 Euro zzgl. Gebühren).

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Donnerstag (29. September 2022) um 18.00 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 20.00 Uhr.

Welche Songs werden Arcade Fire in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei ihrem Konzert in der Mercedes-Benz Arena davon abweichen, aber diese Songs spielte die Band bei ihrem Konzert im April 2022 in London:

Age of Anxiety I Ready to Start The Suburbs The Suburbs (Continued) Neighborhood #1 (Tunnels) Generation A My Body Is a Cage Afterlife Reflektor Age of Anxiety II (Rabbit Hole) Creature Comfort Sprawl II (Mountains Beyond Mountains) Everything Now

Zugabe:

The Lightning I The Lightning II Rebellion (Lies) Unconditional I (Lookout Kid) Wake Up End of the Empire I-III End of the Empire IV (Sagittarius A*)

Wie komme ich zur Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben den S-Bahn-Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn-Linie U1 auch Busse der Linien 347 und N1 sowie die Tram-Linien M10 und M13. Der Bahnhof ist durch eine Fußgängerbrücke direkt mit der Mercedes-Benz Arena verbunden. Für Autofahrer befindet sich an der Helen-Ernst-Straße auf der westlichen Seite der Arena ein Parkhaus.

Gibt es ein Hygienekonzept in der Mercedes-Benz Arena?

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der aktuellen gesetzlichen Vorschriften statt: Die jeweiligen Veranstalterinnen und Veranstalter tragen Sorge, dass die Hygienemaßnahmen stets überwacht und eingehalten werden.

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zum Hygienekonzept der Arena.

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Was muss ich beim Einlass beachten?

Für Veranstaltungen in der Mercedes-Benz Arena gelten neue Taschenregelungen: Hierzu heißt es von Seiten der Veranstalter: "Zur Erhöhung der Sicherheit dürfen Besucher ab sofort keine Taschen oder Rucksäcke mehr in die Mercedes-Benz Arena mitnehmen." Das Verbot betrifft Taschen und Rucksäcke, aber auch Beutel und Plastiktüten, deren größte Seite größer als das Format "DIN A4" (21 x 29 cm) ist.

Hier finden Sie weitere Informationen und Hinweise zu den Einlassbestimmungen der Mercedes-Benz Arena.

Arcade Fire live in der Mercedes-Benz Arena, Donnerstag, 29. September 2022, Einlass gegen 18.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.