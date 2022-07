Lesbisch-Schwules Stadtfest 2022 - Programm & Highlights

Zum 28. Mal wird das Lesbisch-Schwule Stadtfest am Nollendorfplatz in Schöneberg gefeiert. Alle Fragen und Antworten zum Stadtfest 2022.

Zum 28. Mal veranstaltet der Regenbogenfonds e.V. Europas größtes Lesbisch-Schwules Stadtfest. Mehr als 350.000 Besucherinnen und Besucher werden auf einer Fläche von 20.000 Quadratmetern erwartet. Alle wichtigen Fragen und Antworten zum Lesbisch-Schwulen Stadtfest 2022 finden Sie hier:

Wann und wo findet das Lesbisch-Schwule Stadtfest statt?

Das Lesbisch-Schwule Stadtfest findet in diesem Jahr am Sonnabend (16. Juli) und Sonntag (17. Juli) am Nollendorfplatz in Berlin-Schöneberg.statt. Los geht es an beiden Tagen ab 11 Uhr.

Hier finden Sie einen Lageplan des Stadtfestes.

Foto: Federico Gambarini / dpa

Was kann ich von dem Straßenfest erwarten?

Wie in den vergangenen Jahren will die LGBT*-Szene beim Straßenfest rund um den Nollendorfplatz zeigen, wie man gemeinsam Spaß hat. Auf den 20.000 Quadratmetern zwischen der Motz-, Eisenacher-, Fugger- und Kalckreuthstrasse präsentieren Vereine und Organisationen das breite Spektrum lesbischer, schwuler, bisexueller und transidentischer Projekte und Themen. Neben Info- und Verkaufsständen erwartet die Besucher eine Vielzahl gastronomischer Szenebetriebe mit gemütlichen Biergärten, Cocktail- und Sektbars sowie Musik und Shows auf sechs Bühnen.

Hier finden Sie einen Überblick ausgewählter Veranstaltungen:

Donnerstag (14. Juli) - 13 Uhr: Das Rathaus Schöneberg zeigt Flagge! Zum 27. Mal wird in diesem Jahr vor dem Schöneberger Rathaus die Regenbogenfahnen anlässlich des Lesbisch-Schwulen Stadtfestes wehen.

Zum 27. Mal wird in diesem Jahr vor dem Schöneberger Rathaus die Regenbogenfahnen anlässlich des Lesbisch-Schwulen Stadtfestes wehen. Freitag (15. Juli) - 19.30 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst. Zur Eröffnung des 28. Lesbisch-schwulen Stadtfestes predigt Pfarrerin Anna Trapp (Rogate Kloster, An der Apostelkirche 1).

Zur Eröffnung des 28. Lesbisch-schwulen Stadtfestes predigt Pfarrerin Anna Trapp (Rogate Kloster, An der Apostelkirche 1). Sonnabend (16. Juli) - 15.30 Uhr: Das wilde Sofa - die Politik-Talkshow Glaube.Liebe.Hoffmann! (Stadtfestbühne Eisenacher- / Ecke Fuggerstraße). Zu Gast auf Gerhard Hoffmanns rotem Sofa sind in diesem Jahr Seyran Ates (Rechtsanwältin und Imamin) und Lala Süßkind (Jüdisches Bildungswerk).

(Stadtfestbühne Eisenacher- / Ecke Fuggerstraße). Zu Gast auf Gerhard Hoffmanns rotem Sofa sind in diesem Jahr Seyran Ates (Rechtsanwältin und Imamin) und Lala Süßkind (Jüdisches Bildungswerk). Sonnabend (16. Juli) - 16.15 Uhr: Rainbow-Award 2022. Der diesjährige Rainbow-Award geht an das Projekt L-SUPPORT e. V. (Stadtfestbühne Eisenacher- / Ecke Fuggerstraße)

Der diesjährige Rainbow-Award geht an das Projekt L-SUPPORT e. V. (Stadtfestbühne Eisenacher- / Ecke Fuggerstraße) Sonnabend (16. Juli) - 16.25 Uhr: Elisabeth Ziemer und Klaus Wowereit eröffnen das 28. Lesbisch-schwule Stadtfest (Stadtfestbühne Eisenacher- / Ecke Fuggerstraße)

Wie bietet das Bühnen-Programm?

Zu den Höhepunkten gehört die Promi-Talkshow "Das wilde Sofa" live auf der Stadtfestbühne an der Eisenacherstraße. Gerhard Hoffmann diskutiert am Sonnabend (16. Juli) zwischen 15.30 Uhr und 16.30 Uhr mit prominenten Gästen aus Politik und Kultur. Im Anschluß gibt es hier ein buntes Programm von Rock bis Pop.

An der Fuggerstraße präsentieren die "FrauenLesbenTrans*Bühne" und die Bühne "Queere Medien" ein Programm aus der lesbischwulen Kleinkunstszene. Musikalisch wird es auf der Motzstraße mit der "Connection-Bühne" (House und Techno), der "Kiss FM"-Bühne (Rock) und der "Sunshine live"-Bühne (Elektro).

Hier gibt es einen Überblick zum Programm der Bühnen.

Gibt es Hygieneregeln beim Besuch?

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der aktuellen gesetzlichen Vorschriften statt: Hier finden Sie die Informationen zu den aktuellen Corona-Regeln auf der Website der Berliner Senatskanzlei.

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Bunt und queer: Besucher feiern beim Stadtfest

Foto: Jörg Carstensen / dpa

Was ist das Motto des "Motzstraßenfestes"?

Das Motto beim Lesbisch-Schwulen Stadtfest 2022 lautet "Gleiche Rechte für Ungleiche – weltweit!". Mit diesem Thema beschäftigten sich die fünf Stadtfestwelten: Filmwelt, Radiowelt, Sportwelt, Politikwelt, Positivenwelt / Wellness- und Gesundheitswelt. Besucher sind eingeladen, gemeinsam zu feiern und sich gegen Diskriminierung und Rassismus zu positionieren - für ein gleichberechtigtes Neben- und Miteinander über die Community hinaus.

Lesbisch-Schwules Stadtfest 2022. Wann: Sonnabend, 16. Juli, 11 Uhr bis 24 Uhr und Sonntag, 17 Juli, 11 Uhr bis 22 Uhr. Wo: Rund um den Nollendorfplatz, Nollendorfplatz 5, 10777 Berlin. Eintritt frei.