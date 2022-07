Mary Jane Berlin 2022: Alle Infos zu Deutschlands größer Hanfmesse

Hanfmesse Hanfmesse Mary Jane in Berlin - Was Besucher wissen müssen

Zum Sommeranfang wird in Berlin wieder Deutschlands größte Hanfmesse eröffnet. Auf der Expo „Mary Jane Berlin" präsentiert mehr als 300 Aussteller die neuesten Trends und Innovationen der Branche. Hier finden Sie alle wichtigen Infos zur Mary Jane 2022:

Wann und wo findet die Mary Jane statt?

Das Hanfmesse beginnt am Freitag, den 17. Juli, und dauert bis zum Sonntag, den 20. Juli, auf dem Veranstaltungsgelände der Arena Berlin (Eichenstraße 4, 12435 Berlin) in Alt-Treptow. Jeweils ab 11 Uhr geht es los. Interessierte können am Freitag und Sonnabend bis 20 Uhr (auf dem Außengelände bis 22 Uhr) und am Sonntag bis 18 Uhr die Messestände besuchen.

Was erwartet die Besucher?

Mehr als 300 nationale und internationale Aussteller werden Produktneuheiten zeigen und ihre Dienstleistungen anbieten. Dazu gibt es ein Rahmenprogramm mit Konferenzen, Fachvorträgen und Diskussionen.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Im Fokus stehen in diesem Jahr vor allem Legalität und Politik von Cannabis, CBD-Produkte, die in den Bereichen Heilkunde, Kosmetik und Ernährung an Bedeutung gewinnen sowie Hanfkleidung, Urban Gardening, Vaporizer und anderes Raucherzubehör.

Experten vermitteln in Podiumsdiskussionen einen Einblick über politische, rechtliche und medizinische Themen rund um die Hanfpflanze. Ein besonderes Highlight ist der Außenbereich inklusive Badeschiff. Direkt an der Spree können Messebesucher am Sandstrand entspannen. Zusätzlich gibt es Konzerte, DJ-Sets und kulinarische Spezialitäten an Food-Ständen aus aller Welt

Hier finden Sie das Programm der Cannabiskonferenz.

Gibt es eine Altersbeschränkung für die Messe?

Der Einlass ist ab 18 Jahren oder in Begleitung eines Elternteils.

Was kostet der Besuch der Mary Jane?

Ein Tagesticket für Freitag und Sonntag gibt es regulär ab 25 Euro (im Vorverkauf ab 20 Euro), für den Sonnabend kostet der Eintritt mit einem Tagesticket 30 Euro (25 Euro im VVK). Eine Dauerkarte für alle drei Veranstaltungstage schlägt mit 55 Euro (35 im VVK) zu Buche. Fachbesucher zahlen für das Business-Ticket Dauerkarte 65 Euro (55 Euro im VVK).

Mit allen Tickets haben Besucher kostenlosen Eintritt zur Aftershowparty am Sonnabend im Haubentaucher (Revaler Str. 99, 10245 Berlin) ab 22 Uhr. Tickets können über die Internetseite der Veranstalter gebucht werden.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE FotoServices

Gibt es einen Hallenplan?

Der immer aktuell gehaltene Hallenplan zur Messe ist unter www.maryjane-berlin.com/hallenplan zu finden.

Darf auf der Mary Jane geraucht werden?

Nein, im Messearena darf wie in allen öffentlichen Gebäuden Berlins nicht geraucht werden. Für Raucher gibt es aber einen großen Außenbereich.

Gibt es Hygieneregeln beim Besuch?

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der aktuellen gesetzlichen Vorschriften statt: Hier finden Sie die aktuellen Informationen zum Hygienekonzept der Mary Jane 2022.

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Wie komme ich zur Messe?

Messe-Besucher, die gerne die Mary Jane in der Arena Berlin besuchen möchten, nutzen am besten den öffentlichen Nahverkehr. Das Messeglände kann mit den S-Bahnlinien S8, S85, S9 und mit den Ringbahnlinien S42 und S41 (Haltestelle: S-Bhf. Treptower Park + 5 Minuten Fußweg) erreicht werden, mit der U-Bahnlinie U1 (Haltestelle U-Bhf. Schlesisches Tor + 10 Minuten Fußweg) und den Bus-Linien 104, 194, 265 und N65 (Haltestelle: Eichenstraße/Puschkinallee).

Wer mit dem Auto anreist, kann das Parkhaus der Allianz nutzen. Die Einfahrt befindet sich an der Martin-Hoffmann-Straße 18. In direkter Umgebung des Messegeländes gibt es daneben weitere kostenlose und gebührenpflichtige Parkplätze

Was darf mit auf die Messe?

Die Mitnahme einer Plastikwasserflasche ist erlaubt. Generell nicht erlaubt ist unter anderem das Mitführen von Waffen, Pyrotechnik, Laser-Pointern, Tieren mit Ausnahme von Blindenhunden, Getränkedosen und jede Art von Glasflaschen, Drogen im Sinne des Betäubungsmittelgesetzes und Speisen und Getränke – falls diese nicht krankheitsbedingt erforderlich sind – sowie Geräte zur Foto- oder Filmaufnahme (mit Ausnahme von Handys).

Hier finden Sie die Hausordnung der Arena Berlin mit weiteren Regelungen zum Einlass (pdf).

Mary Jane Berlin 2022, Hanfmesse, Freitag bis Sonntag, 15. bis 17. Juli; Öffnungszeiten Freitag: 11–20 Uhr (Außenbereich bis 22 Uhr), Sonnabend: 11–20 Uhr (Außenbereich bis 22 Uhr), Sonntag: 11–18 Uhr; Tageskarte ab 20 Euro (am Sonnabend ab 25 Euro); Arena Berlin, Eichenstraße 4, 12435 Berlin

Lesen Sie auch:

Cannabis-Legalisierung: Buschmann nennt erste Details

Synanon ist gegen die Legalisierung von Cannabis

Cannabis: Drogenbeauftragter fordert mehr Suchtprävention