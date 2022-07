Botanische Nacht 2022: Alle Infos zu Anfahrt, Tickets & Programm

Botanischer Garten Berlin Was Sie zur Botanischen Nacht in Berlin 2022 wissen müssen

Unter dem Titel "Das Wunder von Botania" wird das Erfolgskonzept der mittlerweile dreizehnten Botanischen Nacht in Deutschlands größtem Botanischen Garten fortgesetzt: An zwei Abenden verwandelt sich der Botanische Garten Berlin in das Traumland "Botania". Alle wichtigen Fragen und Antworten zur Botanischen Nacht 2022 finden Sie hier:

Wann und wo findet die Botanische Nacht 2022 statt?

Die Botanische Nacht findet in diesem Jahr am Freitag (15. Juli) und Sonnabend (16. Juli) im Botanischen Garten in Berlin-Lichterfelde statt. Der Einlass beginnt an beiden Tagen um 17 Uhr, das Programm startet ab 18:00 Uhr.

Botanische Nacht 2022 - Was erwartet die Besucher?

Die Besucher dürfen sich an zwei Abenden auf spektakuläre Lichtinszenierungen, Musik- und Artistikperformances von mehr als 150 Künstlern und stimmungsvoll gestaltete Welten inmitten der Natur des Botanischen Gartens Berlin freuen.

Zehn geheimnisvolle Welten warten 2022 auf die Besucher und wollen erkundet werden, vom "Spiegelpalast" über den "Wald der Freude", zu den "Wirbelnden Wiesen" bis hin zum "Dunkelwald". In den Themenwelten finden sich Highlights wie die Trommel-Performance der Bäm! Äcademy, die magischen Aufführungen der Schmetterlingsfee Chrysalis, die magisch-bunte Fantasiewelt der Pfauenwesen und natürlich zahlreiche musikalische Darbietungen.

Foto: picture-alliance/ dpa / picture-alliance/ dpa/dpa

Mit der Dämmerung erwacht das "Funkeltal" im Botanischen Garten Berlin und lockt mit seinen romantischen Inszenierungen: Auf dem Amerikasee ertönt moderner Operngesang, eine Tanzperformance verzaubert die Gäste und in den späteren Stunden verwandelt eine effektvolle Pyroshow den See in ein funkelndes Farbenspiel.

Hier finden Sie das offizielle Programm zu den Veranstaltung mit Lageplan.

Gibt es noch Tickets für das Event im Botanischen Garten Berlin?

Ja, für die Botanische Nacht sind derzeit noch reguläre Tickets ab 39,50 Euro verfügbar. Tickets für das abendliche Event im Botanischen Garten erhalten Sie über die offizielle Webseite des Botanischen Garten Berlin. Derzeit ist keine Abendkasse zu der Veranstaltung vorgesehen.

Gibt es ein Kombiticket für beide Veranstaltungstage?

Nein, Das Ticket berechtigt nur für den Veranstaltungstag, für den das Ticket gekauft wurde.

Ist die Veranstaltung im Botanischen Garten familienfreundlich?

Ja, die Botanische Nacht 2022 ist familienfreundlich. Kinder bis einschließlich 12 Jahre erhalten sogar freien Eintritt zur Veranstaltung, benötigen aber ab dem vollendeten 6. Lebensjahr ein eigenes kostenfreies Kinderticket.

Zahlreiche Tanzperformances, Konzerte und Lichtshows in den verschiedenen Themenwelten sorgen für die entsprechende Unterhaltung. So lädt etwa am "Spiegelpalast" ein Mitmachtheater Jung und Alt ein, selbst aktiv zu werden. Dazu zieht die übernatürlich große Riesenschnecke Gastropodia nicht nur Kinder in ihren Bann. Im "Wald der Freude" reizen Comedy-Shows die Lachmuskeln und lustige Zwerge treiben ihren Schabernack.

Foto: JugendKulturService

Ab wann ist der Botanische Garten für Besucher gesperrt?

Der Zugang für Besucher des Botanischen Garten Berlin wird an den Veranstaltungstagen ab 14 Uhr für den regulären Betrieb gesperrt. Das Botanische Museum ist auf Grund von Modernisierungsarbeiten geschlossen. Ab 17 Uhr wird der Einlass zur Botanischen Nacht geöffnet.

Gibt es Hygieneregeln beim Besuch?

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der aktuellen gesetzlichen Vorschriften statt: Hier finden Sie die aktuellen Informationen zum Hygienekonzept der Botanischen Nacht.

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Was darf ich zur Botanischen Nacht mitnehmen in den Botanischen Garten?

Bei dem nächtlichen Event im Botanischen Garten ist das Mitbringen einer PET-Flasche Wasser bis 0,5 Liter und Lebensmittel, die aus gesundheitlichen Gründen notwendig sind, gestattet. Abgesehen davon sind Speisen und Getränke, die nicht auf dem Veranstaltungsgelände gekauft wurden, untersagt. Auch das Mitbringen von Haustieren mit Ausnahme von Blindenhunden ist nicht erlaubt.

Wie komme ich am besten zum Botanischen Garten Berlin?

Besucher der Botanischen Nacht 2022 nutzen am besten den öffentlichen Nahverkehr. Vom U- und S-Bahnhof Rathaus Steglitz (U9, S1) können Sie mit der Buslinie X83 bis zur Haltestelle Königin-Luise-Platz/Botanischer Garten fahren. Außerdem können Sie das Veranstaltungelände vom S-Bahnhof Botanischer Garten fußläufig erreichen.

PKW-Fahrer, die gerne mit dem Auto zum Botanischen Garten Berlin fahren möchten, müssen sich auf eine eingeschränkte Parksituation einstellen. Es sind keine eigenen Parkplätze vorhanden. Die Veranstalter empfehlen bevorzugt die öffentlichen Parkplätze am Garteneingang Königin-Luise-Platz zu nutzen.

Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin, Freie Universität Berlin, Königin-Luise-Straße 6-8, 14195 Berlin

Gibt es einen barrierefreien Zugang?

Ja, am Haupteingang Königin-Luise-Straße. Der ebenfalls barrierefreie Zugang Eingang Unter den Eichen ist gegenwärtig wegen Baumaßnahmen geschlossen.

Hier finden Sie aktuelle Hinweise zur Barrierefreiheit.

