Verteilungskampf ums Gas: Berliner sollen mehr sparen

Berlin. Mit der sich zuspitzenden Energiekrise gibt es eine neue Diskussion um die Verteilung des knappen Erdgases. Berlins neuer Präsident der Industrie und Handelskammer, Sebastian Stietzel, forderte im Interview mit der Berliner Morgenpost, mehr Gas für die Wirtschaft zu reservieren. „Eines ist klar: Wir müssen darüber diskutieren, ob wir Jobs gefährden oder ob wir Komfort aufgeben. Wenn Sie die Berliner fragen, ob sie es in ihrer Wohnung lieber zwei Grad kälter hätten oder ihren Arbeitsplatz verlieren wollen, sollte die Entscheidung eindeutig sein.“

Die bisherige bundesweite Prioritätensetzung sieht vor, dass zuerst in der Industrie Gas gekürzt werden soll. Wohnungen, Schulen und Krankenhäuser sollen von etwaigen Einschränkungen der Gasversorgung als letzte betroffen sein. Stietzel sagte weiter: „Ich finde, wir brauchen da eine bessere Gewichtung. Die derzeitige Ausrichtung, zunächst bei der Wirtschaft den Gas-Hahn zuzudrehen, ist sicher nicht die ausgewogenste und nicht die richtige in dieser Frage.“

Der neue IHK-Präsident forderte zudem eine Neubewertung in der Wirtschaft, welche Unternehmen dringend auf Gas angewiesen sind. „Wenn wir über die Verteilung von Ressourcen reden, dann müssen wir prüfen, wo sich kritische Infrastruktur und kritische Wirtschaftsleistung befinden, wo ein Gaslieferstopp möglicherweise zu irreversiblen Schäden führt“, so Stietzel. „In diesen Fällen muss anders verfahren werden, als bei Unternehmen, bei denen auch Verschiebungen oder ein Herunterfahren innerhalb der Produktionskette möglich sind.“

In einigen Bundesländern laufen schon Sparmaßnahmen im öffentlichen Dienst

Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen), Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, ruft zum Energiesparen auf.

Foto: Michael Kappeler / dpa

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) forderte die Bundesländer angesichts der Gaskrise zum Energiesparen auf. Er sagte am Freitag im Bundesrat, Effizienz und Energieeinsparung müssten auf die Tagesordnung gesetzt werden. „Da ist auch auf der Landesebene etwas möglich, vielleicht sogar in der Summe mehr als auf Bundesebene“, sagte Habeck. „Vielleicht befassen Sie sich damit einmal, wie die Heizvorschriften der öffentlichen Gebäude in Ihren Ministerien sind.“

Habeck nannte Beispiele aus der Bundesebene. Er rede noch gar nicht über die Temperatur. Aber es habe die Vorschrift gegeben, die Gebäude von 6 bis 23 Uhr immer auf der vorgeschriebenen Arbeitstemperatur zu halten. „Und es stimmt, wir haben Überstunden gerissen die letzten sechs Monate, richtig dolle, aber 23 Uhr ist dann schon noch ganz schön lang vielleicht. Selbst die fleißigsten Beamten kommen vielleicht mit 8 und 20 Uhr aus.“ In etlichen Bundesländern laufen schon Sparbemühungen im öffentlichen Dienst. So wird etwa in Berlin erwogen, die Raumtemperatur in den Büros im Winter auf 19 Grad zu drosseln.

Die nordrhein-westfälische Regierung prüft, ob man Gebäudeteile der Landesverwaltung nur noch in Teilen beheizt. Die Möglichkeit ergebe sich durch „geänderte Arbeitssituationen“ wie Homeoffice-Regelungen, so das Finanzministerium. Einzelne Ministerien planen, Klimaanlagen runterzudrehen und Warmwasser in Küchen und Waschräumen zu reduzieren. Um „kurzfristig Energie einzusparen und auf die Gasmangellage zu reagieren“, will zum Beispiel das Düsseldorfer Wirtschafts- und Klimaschutzministerium im Herbst und Winter grundsätzlich weniger heizen. Die Klimaanlagen sollen im Sommer nicht mehr so stark kühlen wie sonst, bei Warmwasser solle die „Verfügbarkeit in Küchen und Sanitäranlagen“ reduziert werden, so ein Sprecher. Auch im Justizministerium wurden die Klimaanlagen nach Angaben einer Sprecherin bereits wärmer eingestellt.

Bundesrat billigt mehr Kohlekraftwerke statt Gas zur Stromerzeugung

Der Bundesrat billigte am Freitag vor dem Hintergrund der Gaskrise wichtige gesetzliche Änderungen. Zum einen sollen statt Gas mehr Kohlekraftwerke zur Stromerzeugung genutzt werden. Zum anderen werden Hilfen des Bundes für angeschlagene Energieunternehmen wie Uniper erleichtert. Der in Finanzschwierigkeiten steckende Energiekonzern hatte am Freitag bei der Bundesregierung einen Antrag auf Stabilisierungsmaßnahmen gestellt.

Mehr zum Thema: Gaskrise: Uniper beantragt staatliches Rettungspaket