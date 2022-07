Datenschutz Datenpanne beim LABO in Berlin

Berlin. Das Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten (LABO) hat am Freitag die Berliner Beauftragte für Datenschutz- und Informationsfreiheit über eine Datenpanne informiert. Von Anfang Mai bis zum 4. Juli 2022 hat demnach beim technischen Dienstleister des LABO für das Personenstandsregister eine Sicherheitslücke bestanden. Davon hatte das Unternehmen das LABO in Kenntnis gesetzt.

Die Datenlücke soll mittlerweile beseitigt sein. Betroffen sind 72 Personen, die vom LABO schriftlich informiert werden, heißt es. Auf das Personenstandsregister im Berliner Landesnetz habe zu keinem Zeitpunkt Zugriff bestanden.

Der Datenschutzverstoß ist offenbar auf das vom Unternehmen genutzte technische Supportsystem zurückzuführen. Über ein sogenanntes Ticketsystem wurden Fehlermeldungen, die in der Software des elektronischen Personenstandsregister entstanden sind, vom LABO an das Unternehmen gemeldet. Das LABO nutzt das Ticketsystem seit Anfang 2020 nicht mehr und war davon ausgegangen, dass dort keine personenbezogenen Daten mehr gespeichert sind. Dennoch konnten Inhalte der Tickets gelesen werden. Wie Dritte Zugriff auf das bereits abgestellte Supportsystem bekommen konnten, wird noch ermittelt, heißt es in einer Pressemitteilung der Senatsverwaltung für Inneres.

Das LABO ist zuständig zum Beispiel für die An- und Abmeldungen von Autos in Berlin, Beglaubigungen und das Melderegister.