Mehrere Frauen auf SPD-Hoffest mit K.o.-Tropfen angegriffen

Berlin. Auf dem Sommerfest der SPD-Bundestagsfraktion sind mehrere weibliche Gäste Opfer von sogenannten K.o.-Tropfen geworden. Ein Fraktionssprecher bestätigte am Freitagabend einen entsprechenden Vorfall am Mittwoch im Tipi am Kanzleramt. Einzig hinsichtlich der Zahl der Opfer besteht offensichtlich noch Unklarheit. Der „Tagesspiegel“ hatte zuerst über den Vorfall berichtet. Die Berliner Polizei bestätigte am Sonnabend insgesamt fünf Fälle.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge hielt sich eine 21-Jährige ab 15.30 Uhr bei dem Sommerfest an der Großen Querallee auf. Im Laufe des Nachmittags und Abends konsumierte sie Getränke, darunter keine alkoholischen, und Speisen. Ab circa 21.30 Uhr soll ihr unwohl und schwindelig geworden sein. Am Morgen nach der Veranstaltung soll sich die junge Frau nicht mehr an den Abend erinnert haben können, ließ sich in einem Krankenhaus untersuchen und erstattete dort bei der Polizei Anzeige. Die Einsatzkräfte leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen Unbekannt ein.

„Wir sind alle sehr schockiert und entsetzt“, sagte der Fraktionssprecher der SPD der Berliner Morgenpost. Man werde alles tun, dass die Tat so schnell und vollständig wie möglich aufgeklärt werde. Die Fraktion hat nach eigenen Angaben bereits die Bundestagspolizei informiert und rät den Opfern, auch selbst bei der Polizei Anzeige zu erstatten.

Das Hoffest der SPD-Fraktion fand erstmals nach zwei Jahren wieder statt, wenn auch mit nur knapp 1000 statt der üblichen mehr als 2000 Gäste. Zu den Teilnehmerinnen und Teilnehmern gehörten neben den Abgeordneten auch ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Wahlkreisen und dem Bundestag. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz nahm teil. Externe Gäste aus der Wirtschaft, von anderen Parteien oder von der Presse wurden in diesem Jahr coronabedingt nicht eingeladen.

SPD-Chef Lars Klingbeil äußerte die Hoffnung, dass der oder die Täter ausgemacht und zur Rechenschaft gezogen werden. Die Fraktionsführung kooperiere als Veranstalter des Festes mit den Sicherheitsbehörden, sagte Klingbeil dem Fernsehsender Welt. „Wir werden jetzt alles auswerten, was an Informationen vorliegt.“ Klingbeil zeigte sich schockiert über die mutmaßlichen Vorfälle. „Es macht mich wütend, dass so etwas auf einer Veranstaltung der SPD passieren konnte.“

