Verkehrsreichster Tag am Flughafen BER: Chaos bleibt aus

Am Wochenende werden 60.000 bis 70.000 Passagiere am BER erwartet. Bislang läuft der Urlaubsverkehr reibungslos. So ist die Lage.

In den Peak-Zeiten am Flughafen BER kommt es am Freitagvormittag an den Sicherheitskontrollen zu deutlich längeren Warteschlangen.

Schönefeld. Zweiter Ferientag in Berlin und Brandenburg und ein weiterer Stresstest für den oft als chaotisch bezeichneten Flughafen BER. An diesem Freitag waren rund 80.000 Passagiere erwartet worden, ein neuer Höchstwert für den 2020 eröffneten Flughafen. Das erwartete Chaos blieb zu Beginn der Sommerferien bislang aber aus

Um 5.30 Uhr morgens herrscht im Terminal 1 eine ruhige Atmosphäre. Nur zwei Flüge nach Frankfurt wurden in den Morgenstunden aus dem Flugplan entfernt – ein Bruchteil der geplanten Verbindungen, die in der Früh besonders viele Gäste an den BER zieht, die auf dem Weg in klassische Urlaubsländer sind. Die Rushhour im Terminal gegen 4 Uhr, die von einer besonders hohen Taktung von Flügen geprägt ist, ist nach Auskunft eines Mitarbeiters vom BER-Team geordnet abgelaufen.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Personal des Teams, das normalerweise Büroarbeit und andere Tätigkeiten erledigt, fungiert als Ansprechpartner für die Reisenden im Terminal. In roten T-Shirts mit der Aufschrift „Ask me, I am BER“ und mit freundlichem Lächeln stehen sie den Gästen beratend zur Seite.

Flughafen BER: „Das größte Problem sind die Sicherheitskontrollen“

Wie der Berlinerin Marianne Strenger, die darauf wartet, an den neu aufgestellten Self Service Check-in-Schaltern für ihren Flug nach Wien eingewiesen zu werden. Aus Sorge vor einem überfüllten Flughafen seien sie und ihre Freundin drei Stunden vorher vor Ort gewesen. Weniger sorgenvoll reist eine Gruppe von vier Frauen. Zwei Stunden vor ihrem Abflug nach Amsterdam um 10.35 Uhr treffen sie sich in Terminal 1. Eingecheckt haben sie bereits am Vorabend. „Das größte Problem sind die Sicherheitskontrollen“, gibt eine von ihnen zu bedenken. Sie stellen sich in einer langen Schlange an, die an die extremen Zustände im Herbst 2021 erinnert. Nach rund 20 Minuten ist das Vierergespann aber bereits hinter den Sicherheitsschleusen verschwunden.

Nach dem bisher verkehrsreichsten Tag wird für Sonnabend und Sonntag ein Passagieraufkommen von 60.000 beziehungsweise 70.000 Menschen erwartet. Im gesamten Zeitraum der Sommerferien rechnet der Flughafen mit drei Millionen Reisenden.

Lesen Sie auch: Sommerferien in Berlin: Tipps für einen stressfreien Abflug