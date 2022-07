Sammlung Berggruen geht auf Werbe-Tour für Berliner Museen

Außenansicht vom Museum Berggruen in Berlin.

Berlin. Die Sammlung Berggruen geht auf internationale Werbe-Tour für Berliner Museen. Meisterwerke von Picasso, Matisse, Cézanne und Klee sind dann in Japan, China und Frankreich zu sehen. Weitere Stationen sind geplant, wie es in einer Mitteilung von Donnerstag heißt. Der Grund sind Bauarbeiten und die bis 2025 geplante Grundinstandsetzung des Museums gegenüber dem Schloss Charlottenburg. Vom 5. September an schließt das Museum Berggruen dann für drei Jahre.

97 Werke sollen in Tokio, Osaka, Shanghai und Peking gezeigt werden. Darunter sind Hauptwerke von Pablo Picasso wie «Der Gelbe Pullover» (1939) und «Großer Liegender Akt» (1942), «Madame Cézanne» (1885) von Paul Cézanne oder «Die Seilspringerin» von Henri Matisse (1952). Ab Herbst 2024 wird das Museum Berggruen zu Gast im Musée de l'Orangerie in Paris sein.

Der in Berlin verbleibende Teil der Werke soll an anderen Standorten der Nationalgalerie präsentiert werden, um die Sammlung auch in der Hauptstadt weiterhin zugänglich zu machen.

Der denkmalgeschützte sogenannte Stülerbau West wird von Grund auf instandgesetzt. Dafür wird das Gebäude bis auf den Rohbau zurückgebaut. Insbesondere die Außenhülle müsse dringend saniert werden, hieß es. Neben technischen Erneuerungen soll auch die Besucherführung verbessert und das Haus barrierefrei gestaltet werden. Die Sanierung soll etwa 22 Millionen Euro kosten.

Die Sammlung geht auf den aus Berlin stammenden Kunsthändler und Sammler Heinz Berggruen (1914-2007) zurück. Weil er aus einer jüdischen Familie stammte, floh er 1936 vor den Nazis in die USA. Nach dem Krieg öffnete er in Paris eine Galerie und wurde zu einem der führenden Kunsthändler. Mit vielen Künstlern war er befreundet und sammelte ihre Werke. Zur Sammlung gehören mehr als 120 Werke von Pablo Picasso, etwa 70 Arbeiten von Paul Klee sowie Werke etwa von Henri Matisse, Alberto Giacometti, Georges Braque und Paul Cézanne.

