Tierheim-Geschichten Der hübsche Jungkater Emil will endlich zur Ruhe kommen

Berlin. Etwas skeptisch guckt er – Jungkater Emil. Und das ist er auch. Gerade ein Jahr alt, weiß er noch nicht so richtig, was er von seinem Leben halten soll. Das Tier wurde verletzt gefunden, es hatte sich den Schwanz gebrochen. Ob der Halter ihn ausgesetzt hat oder ob er weggelaufen ist – das lässt sich nicht mehr sagen. Im Tierheim Berlin wurde er behandelt und kann jetzt gut mit seinem „Stummelschwanz“, wie die Tierpflegerin sagt, ins Leben starten. Das sollte aber nicht mehr lange im Tierheim sein.

Noch ist der kleine Emil zurückhaltend, recht ängstlich und schreckhaft. Keiner weiß, was ihm da draußen passiert ist. „Aber wenn es Essen gibt, kommt er jetzt schon an“, sagt die Pflegerin. Und aus der sicheren Entfernung guckt er auch gern durch die Scheibe. „Er macht auf jeden Fall schon Fortschritte“, sagt die junge Frau.

Emil und Charlie sind schon ziemlich beste Freunde

Zu anderen Katzen ist der kleine Kater hingegen ganz zutraulich und lieb. Als sich letztens ein zweiter Kater mit in seine Rolle hineinquetschen wollte, in der er schon lag, hat er ihm bereitwillig Platz gemacht. Emil hat bereits einen Freund gefunden, Charlie ist genauso alt wie er und die beiden sind ein Team. „Wir überlegen deshalb, Emil gemeinsam mit Charlie abzugeben oder ihn auch als Zweitkater zu vermitteln“, sagt die Pflegerin. Es ist offensichtlich, dass sich der Kater in tierischer Gesellschaft wohlfühlt.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Emil braucht ein liebevolles Zuhause, das ihm Sicherheit gibt. Seine neuen Menschen sollen viel Geduld und Feingefühl haben. Gut wäre ein ruhiger Haushalt ohne Kleinkinder, wo er auch Freigang haben kann. Die Tierpfleger wünschen sich, dass Emil endlich zur Ruhe kommen kann.

Wer Interesse oder Fragen hat, kann sich bei den Tierpflegenden im Garfield-Haus unter Telefon 030 76 888-236 melden.