81-jährige Frau von Straßenbahn eingeklemmt und getötet

Berlin (dpa/bb). Eine 81-jährige Frau ist am Mittwochabend bei einem Unfall mit einer Straßenbahn in Berlin-Marzahn getötet worden. Die Frau stürzte auf dem Bahnsteig und geriet zwischen das Treppengeländer einer Unterführung und eine abfahrende Straßenbahn, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Sie wurde dabei eingeklemmt und so schwer verletzt, dass sie vor Ort starb. Der Ehemann der Frau und der Straßenbahnfahrer wurden von Rettungskräften versorgt.

