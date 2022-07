Energiekosten: Berlin wartet auf Entscheidungen im Bund

Die Energiekosten explodieren: Berlins rot-grün-rote Koalition hat Geld zurückgelegt, um in Not geratenen Bürgern zu helfen.

Berlin. Die steigenden Energiepreise werden gerade in Berlin viele Menschen finanziell überfordern. Erste Erfahrungen legen nahe, dass die Nebenkosten für eine normale Wohnung je nach dem Verbrauch von Heizenergie leicht um 100 Euro oder mehr im Monat steigen werden. Und das betrifft nur dieses Jahr. Experten erwarten den ganz großen Preissprung erst für 2023, obwohl derzeit niemand sagen kann, wie es speziell auf den Gasmärkten weitergehen wird. Kurzfristig können sich nur die wenigsten Bürgerinnen und Bürger in der Hauptstadt vom Gas unabhängig machen. 35 Prozent der 1,9 Millionen Wohnungen in der Stadt werden direkt mit Gas beheizt. 37 Prozent hängen an der Fernwärme, die wiederum zu mehr als 70 Prozent aus Erdgas gewonnen wird.

Gaspreise: Selbst für Berliner Durchschnittsverdiener wird es schwer

Angesichts der vergleichsweise niedrigen Einkommen vieler Menschen in der Hauptstadt treibt Politik und Energieversorger die Angst um, dass viele vor der horrenden Nebenkostenabrechnung kapitulieren werden oder sich die bereits erhöhten monatlichen Abschlagszahlungen nicht leisten können. Berliner Durchschnittsverdiener mit knapp 3500 Euro brutto im Monat können sich die zusätzlichen Lasten vielleicht noch gerade so leisten. Niedriglöhner, die wie in der Gastronomie oder in den Dienstleistungen selbst in Vollzeit kaum mehr als 2500 Euro verdienen, könnten aber bereits Probleme bekommen, wenn sie von ihrem Netto von kaum 2000 Euro 100 Euro mehr für Energie aufbringen sollen. Hohe Nachzahlungen von bis zu zwei Monatsmieten könnten auch sie überfordern.

Noch schlechter sieht es für die meisten der 830.000 meist älteren Menschen aus, die in Berlin eine gesetzliche, private oder betriebliche Rente empfangen. Nach Angaben des Statistikamtes bezogen sie im Durchschnitt 1351 Euro, das war allerdings vor der kürzlich erfolgten Rentenerhöhung. Aber auch dieser Zuschlag ändert wenig daran, dass viele Rentner durch die gestiegene Heizkostenrechnung Probleme bekommen werden und kaum eine Möglichkeit haben, durch Zuverdienste ihr Budget zu erhöhen.

Rot-Grün-Rot hat Notfallfonds auch für private Haushalte eingerichtet

Dieses Szenario hat die Berliner Koalition aus SPD, Grünen und Linken dazu veranlasst, im neuen Doppelhaushalt für 2022 und 2023 Vorsorge zu treffen für einen so genannten Härtefall-Fonds. Vor allem die Linken sorgten im Abgeordnetenhaus dafür, dass dieser Topf deutlich aufgestockt wurde. Von den 380 Millionen Euro, die die Koalition für die steigenden Energiekosten zurückgelegt hat, ist aber der Löwenanteil von 270 Millionen Euro dafür gedacht, die höheren Gaspreise für Behörden, Schulen, Kitas, Universitäten und andere öffentliche Einrichtungen inklusive der Zuwendungsempfänger unter den Trägern sozialer Projekte aufzufangen. Für private Haushalte sind nur 110 Millionen Euro vorgesehen. Zu wenig, wie Kritiker befürchten.

Noch scheut man sich aber im Senat und in der Koalition davor zu erklären, wer unter welchen Voraussetzungen Landesgeld bekommen könnte. Berlin wartet darauf, dass der Bund die Kasse öffnet und seinerseits Hilfsprogramme für in Not geratene Bürger auflegt und finanziert. Das ist bisher noch nicht passiert. Erst wenn es in den Leistungen der Bundesregierung Lücken geben sollte, werde das Land mit eigenem Geld einspringen und nachbessern, heißt es aus dem Senat. Man will vermeiden, dass sich der Bund zurückhält, wenn die Hauptstadt zu früh eigene Leistungen im Detail ankündigt.

Steigende Energiepreise: Kunden sollen Kontakt zu Lieferanten suchen

So ist bislang eine klare Aussage nur insofern zu hören, als dass man verhindern werde, dass Menschen tatsächlich im Kalten sitzen oder wegen aufgelaufener Schulden aus nicht bezahlten Nebenkosten ihre Wohnung verlieren. Gasag-Chef Georg Friedrichs appelliert bei jeder sich bietenden Gelegenheit an die Kunden, den Kontakt zu Lieferanten zu suchen und über Stundungen oder sonstiges Entgegenkommen zu reden.

Die Gasag als größter Gasversorger der Stadt wünscht sich vom Senat einen offeneren Austausch von Daten, um einkommensschwache Haushalte unter ihren Kunden überhaupt identifizieren zu können. Für mögliche Zahlungsausfälle bei den landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften muss das Land letztlich sowieso eintreten. Wenn die Mieter nicht zahlen können, bleiben die Landesunternehmen auf den offenen Rechnungen sitzen.

