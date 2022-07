Gemeinsamen Beratungen: Parlamentarische Konferenz gestartet

Potsdam (dpa/bb). Die Parlamente von Berlin und Brandenburg haben mit einer ersten Sitzung im Potsdamer Landtag ihre gemeinsamen Beratungen zur Entwicklung der Hauptstadtregion gestartet. Dies sei die erste institutionalisierte Zusammenarbeit zweier Landesparlamente in Deutschland, sagte der Präsident des Berliner Abgeordnetenhauses, Dennis Buchner, am Mittwoch zur Eröffnung. Wachsende Einwohnerzahlen insbesondere in Berlin machten eine engere Abstimmung bei den politischen Entscheidungen notwendig. «So sind etwa die Verkehrsverbindungen zwischen den beiden Bundesländern ausbaufähig», sagte Buchner.

In das Gremium, parlamentarische Konferenz genannt, werden jeweils elf Abgeordnete aus den beiden Ländern entsandt. Es soll zwei bis drei Mal im Jahr abwechselnd in Berlin und Brandenburg tagen.

Am 11. November wollen die Parlamentarier im Berliner Abgeordnetenhaus über die Gesundheitsversorgung, den gemeinsamen Medienstandort und eine stärkere Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an politischen Entscheidungen beraten. Am 20. Januar will die parlamentarische Konferenz dann über die Energieversorgung und die Verkehrsverbindungen debattieren.

© dpa-infocom, dpa:220706-99-929583/2 (dpa)