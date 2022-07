Franziska Giffey fordert Berliner zum Energiesparen auf

Die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey appelliert an die Achtsamkeit der Berlinerinnen und Berliner.

Die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey appelliert an die Berlinerinnen und Berliner, Energie zu sparen, um den eigenen Verbrauch zu senken.

Berlin. Die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) hat die Berlinerinnen und Berliner aufgefordert, nach Möglichkeit Energie zu sparen. „Wir sind alle gefordert, achtsamer mit den Ressourcen umzugehen“, sagte Giffey am Dienstag nach der Senatssitzung. Dazu gehöre, dass Licht auszuschalten, wenn sich niemand im Raum befindet und die Heizung nicht auf der höchsten Stufe laufen zu lassen, wenn man nicht Zuhause sei.

Nach Angaben Giffeys hat Wirtschaftssenator Stephan Schwarz (parteilos, für SPD) als Ziel ausgegeben, für die öffentlichen Gebäude zehn Prozent an Energie einzusparen. Das könne durch eine geringe Absenkung der Raumtemperatur oder die Senkung der Vorlauftemperaturen stattfinden. Im August soll dazu ein Konzept mit konkreten Handlungsschritten vorliegen.

Berliner Senat beschließt Notfallfonds

Insgesamt treibe den Senat eine große Sorge vor sozialen Verwerfungen in den kommenden Monaten um. Durch den enormen Anstieg der Energiekosten drohen den Berlinern hohe Nachzahlungen für die Betriebskostenabrechnung. Nach Berechnungen des Bausenators Andreas Geisel (SPD) stehen Nachzahlungen in Höhe von zwei Monatsmieten an.

Um die schlimmsten Härtefälle zu vermeiden, hat der Senat einen Notfallfonds beschlossen. 380 Millionen Euro stehen bereit, um Mietern zu helfen, die hohen Nebenkosten bestreiten zu können.

